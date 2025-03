Die Remote Desktop App von Microsoft ist eine der einfachsten Möglichkeiten, sich von unterwegs aus mit einem PC zu verbinden. Sie können damit aus der Ferne auf einen PC zugreifen und sogar einige einfache Dateiübertragungen durchführen.

Im September 2024 hat Microsoft jedoch damit begonnen, einige seiner Konnektivitätsdienste zu bündeln und sie in der so genannten Windows App unterzubringen. Microsoft hat damit eine einheitliche Methode geschaffen, die es Benutzern ermöglicht, sich von anderen PCs oder mobilen Geräten aus zu verbinden.

Jetzt, nachdem viele Nutzer auf die Windows App umgestiegen sind, stellt Microsoft die Unterstützung für die Remote Desktop App ein, wie das Unternehmen diese Woche mitteilte.

“Ab dem 27. Mai 2025 wird die Remote Desktop App für Windows aus dem Microsoft Store nicht mehr unterstützt oder zum Download und zur Installation verfügbar sein”, so Microsoft. “Benutzer müssen auf die Windows App umsteigen, um weiterhin Zugang zu Windows 365, Azure Virtual Desktop und Microsoft Dev Box zu erhalten”.

Das müssen Sie wissen

Wenn Sie sich im Urlaub oder vom Home Office aus per Fernzugriff auf einen lokalen PC einwählen müssen, gibt es mit der Windows App eine neue Möglichkeit, die die Remote Desktop App in Windows ersetzt. Nutzer können also jetzt auf die neue App wechseln.

Der Prozess hat allerdings einige Besondersheiten. Wenn Sie Remote Desktop verwenden, müssen Sie weiterhin die Remotedesktop-Verbindung nutzen, bis diese Funktion in der Windows App enthalten ist, so Microsoft. Wenn Sie Remotedesktop-Dienste verwenden, sollten Sie die RemoteApp und die Remotedesktop-Verbindung verwenden, bis die Unterstützung für diesen Verbindungstyp in der Windows App verfügbar ist.

Dieser Artikel erschien zuerst bei unserer Schwesterpublikation PCWorld und wurde aus dem Englischen übersetzt und lokalisiert. (PC-Welt)