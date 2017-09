Kleinunternehmen und Mittelständische Betriebe stehen beim Thema Small Business Server im Zentrum der Bemühungen von Microsoft Deutschland. Nach der Ankündigung Microsofts, mehr KMUs an Server und Microsoft 365 zu binden, werben die Channel-Spezialisten für Server, Cloud und OEM Manfred Helber und Sven Langenfeld dafür bei den Mitgliedern des Kompetenz-Clubs.

Die Herbstoffensive findet zwischen dem 21. September und dem 07. Dezember 2017 in München, Düsseldorf, Berlin, Frankfurt, Stuttgart und Hamburg statt. Die Veranstaltungen starten jeweils ab 12:00 Uhr in einem Kino, in welchem zum Abschluss der Vorträge gegen 20:15 Uhr ein aktueller Blockbuster gezeigt wird.

Laut Agenda will Microsoft seinen Club-Mitgliedern Alternativen zum bestehenden SBS sowie die Unterschiede zwischen der Cloud-Version und on-premises aufzeigen. Weiterhin informieren die Moderatoren über Migrationspfade und das neue Cloud-Abo-Paket Microsoft 365. Daneben stellen die Sponsoren Also und Ingram Micro ihre Lösungen für den Fachhandel vor.

Auch für den kleinen Hunger zwischendurch bietet der Veranstalter mit Snacks und Drinks "Lösungen" an. Um an der jeweiligen Veranstaltung teilnehmen zu können, ist eine ebenfalls kostenlose Mitgliedschaft im Club erforderlich. Die Anmeldung zum Club, zur Veranstaltung, Anreise und weitere Informationen gibt es unter diesem Link. (KEW)

Lesetipp: Microsoft Partnerkonferenz 2017