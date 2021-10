Statt an der Kasse anzustehen, können Edeka-Kunden mit der neuen App Scan&Go künftig ihren Einkauf selbst per Smartphone scannen und mobil bezahlen. Die innovative Lösung ist ein Beispiel dafür wie der Edeka-Verbund den Einkauf in seinen bundesweit mehr als 11.100 Märkten digitaler machen will. Dabei setzt der Unternehmensverbund künftig auf die Zusammenarbeit mit Softwaregigant Microsoft. Im Rahmen der Kooperation unterstützt Microsoft den Edeka-Verbund auf seinem Weg, durch konsequente Digitalisierung neue Geschäftsmodelle zu entwickeln und umzusetzen. Mit einer Cloud- und Daten-Strategie sowie innovativen Lösungen werden im Rahmen dieser Kooperation vielfältige digitale Möglichkeiten bis in den stationären Handel hinein entwickelt und erprobt.

"Die Expertise von Microsoft wird dazu beitragen, den stetig voranschreitenden Innovations- und Digitalisierungskurs von Edeka zu beschleunigen. Gemeinsames Ziel ist es, einen spürbaren Mehrwert für unsere Kaufleute sowie unsere Kund*innen und Mitarbeiter*innen zu schaffen", so Rolf Lange, Leiter Unternehmenskommunikation der Edeka-Zentrale.

Edeka migriert Produkte und Projekte auf Azure

Um die Digitalisierung im gesamten Verbund voranzutreiben, will Edeka zukünftig bei wichtigen Fokusthemen gezielt auf das Microsoft-Portfolio setzen. Im Mittelpunkt stehen dabei die Skalierbarkeit und Flexibilität von Microsoft-Produkten wie beispielsweise Microsoft Azure und Microsoft 365. So migriert Edeka im Zuge der Partnerschaft mit ausgesuchten strategischen Produkten und Projekten auf die Azure-Plattform, um auf einer einheitlichen Basis zu wachsen. Edeka plant durch die Kooperation mit Microsoft signifikante Synergien zu nutzen und das Markenerlebnis für die Verbraucher*innen zu stärken. Ein prominentes Beispiel dafür ist die bereits erwähnte Selfscanning-App Scan&Go.

"Im Rahmen dieser Partnerschaft bringen wir die einzigartige Handelsexpertise von Edeka mit den etablierten Technologien von Microsoft zusammen. Gemeinsam möchten wir die digitale Zukunft des Handels aktiv gestalten", so Irene Nadler, Communications Manager Microsoft Deutschland. "Wir unterstützen Edeka in den zentralen Handlungsfeldern mit innovativen digitalen Lösungen, die es dem Handelsunternehmen ermöglichen, neue Maßstäbe bei der Customer Journey und dem In-Store-Kundenerlebnis zu setzen und dadurch seine Marktposition weiter auszubauen." Der Software-Konzern hat in Sachen Handelsdigitalisierung bereits mit bundesweiten Ketten wie dm und Rewe zusammengearbeitet.