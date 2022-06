Microsofts deutscher "Country Partner of the Year 2022" ist Capgemini. Mit dem Award würdigt Microsoft die technologische Expertise des Beratungsunternehmen. Capgemini engagiert sich in der Software-Defined-Vehicle-Arbeitsgruppe (SDV) der Eclipse Foundation, die Fahrzeuge auf Open-Source-Basis entwickeln möchte.

Darüber hinaus hat Capgemini mehrere Medizintechnik- und Pharmaunternehmen bei ihrer digitalen Transformation begleitet. Automobilhersteller wurden von dem IT-Dienstleister bei der Entwicklung von Konzepten zum autonomen Fahren und zum Einsparen von CO 2 unterstützt.

"In den vergangenen zwölf Monaten hat Capgemini in den Ausbau der Partnerschaft mit uns investiert", sagt Edith Wittmann, Senior Director Global Partner Solutions bei Microsoft Deutschland. "Das Beratungsunternehmen treibt die nachhaltig digitale Transformation der deutschen Unternehmenslandschaft voran", so Microsofts Channel-Chefin weiter.

Thilo Marquardt, Head of Alliances bei Capgemini Deutschland, freut sich über die Auszeichnung und betont die vertrauensvolle und kraftvolle Partnerschaft mit Microsoft: "Mit Technologieexpertise und Innovationskraft führen wir unsere Kunden in eine digitale und nachhaltige Zukunft. Unsere professionelle Zusammenarbeit ist dabei maßgeblich für den gemeinsamen Kundenerfolg."

Den Runner-Up-Award für den zweiten Platz in der Kategorie "German Country Partner of the Year" teilen sich Cosmo Consult und SoftwareOne. Cosmo Consult überzeugte Microsofft einer eigenentwickelten Lösung zur beschleunigten Einführung von Microsoft Dynamics 365 Business Central für kleine und mittelständische Unternehmen. SoftwareOne erhält den Runner-Up-Award für ein selbst entworfenes System, das Kunden bei der Migration von SAP-Landschaften auf Microsoft Azure hilft.

Darüber hinaus haben es fünf deutsche Microsoft-Partner ins Finale der Channel-Championships geschafft:

Microsoft-Partner: Kategorie: Prodyna Cloud Native App Development Campana & Schott Employee Experience Obungi Solution Assessment Bechtle Surface PC Reseller Cosmo Consult Dynamics 365 Business Central

Ferner hat Microsoft fünf "Act to Accelerate"-Awards an deutsche Partner verliehen:

Microsoft-Partner: "Add-to-Accelerate"-Kategorie: Digitall Accelerate Innovation Dinext Group Accelerate Trust Phat Consulting Accelerate Sustainability Glueckkanja-gab AG Accelerate Culture Cosmo Consult Accelerate Empowerment

Mit der Vergabe der sogenannten "Act to Accelerate"-Awards zeichet Microsoft die Vertriebspartner aus, die viel Wert auf für wirtschaftliches Wachstum und nachhaltigen Fortschritt legen.

Digitall hat beispielsweise mit bei Lufthansa Cargo die Kosten gesenkt, die Prozesse vereinfacht und die Workflows modernisiert. Die Dinext Group hat Schmitz Cargobull an ihr Security Operation Center angeschlossen. Den Microsoft-Partnern des Jahres 2019, Glück & Kanja sowie GAB, ist es nach dem Zusammenschluss 2020 gelungen, ihre offene Unternehmenskultur noch auszubauen. Mit speziellen digitalen, interaktiven Angeboten hat das Unternehmen das "Wir-Gefühl" unter den Beschäftigten gestärkt, so die Überzeugung von Microsoft.



