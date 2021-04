Microsoft verhandelt offenbar mit Nuance über eine Übernahme. Das berichtet Bloomberg unter Berufung auf mit den Verhandlungen vertraute Kreise. Dem liegt aktuell demnach eine Bewertung des Eigenkapitals (Equity Value) von rund 16 Milliarden Dollar (13,4 Mrd Euro) zugrunde. Er könnte schon in dieser Woche offiziell angekündigt werden. Damit würde Nuance mit rund 56 US-Dollar je Aktie bewertet werden - ein Aufschlag von fast einem Viertel im Vergleich zum Schlusskurs vom Freitag von 45,58 Dollar.

Mit der Transaktio würde Microsoft seine Einkaufstour fortsetzen. Zuletzt hatte der Konzern seine Gaming-Sparte um die Spielkonsole Xbox mit dem milliardenschweren Zukauf von Zenimax Media gestärkt. Zudem hatte Bloomberg im März von Gesprächen über eine Übernahme der US-Firma Discord für über 10 Milliarden US-Dollar berichtet. Der Onlinedienst für Sprach-, Video- und Textkommunikation ist vor allem bei Computerspielern beliebt.

Microsoft und Nuance arbeiten bereits seit 2019 zusammen, etwa an Technologie, die es Ärzten ermöglicht, Unterhaltungen mit Patienten aufzuzeichnen und direkt in die elektronische Patientenaktie einzufügen. Der Kauf des Unternehmens wäre laut Bloomberg der zweitgrößte Deal in der Geschichte von Microsoft. (dpa/pma)