Der Video-Wizard hat alle Bewegtbildinhalte der IDG Business Media GmbH unter seiner Fuchtel. Er befüllt die Redaktionssysteme, filmt, schneidet und sieht zu, dass in den Videogalerien stets spannende Themen zu finden sind. Wer will, kann ihn auch im Web 2.0 antreffen, unter anderem bei Facebook und Twitter. Alle Artikel des Autors

Yammer ist das Enterprise Social Network von Microsoft, also eine Art Facebook für Unternehmen. In Office 365 ist es bereits integriert. In diesem Video erfahren Sie, wozu Yammer nützlich ist und wie Sie darauf zuzugreifen.