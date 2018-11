Bei Firmenwagen sind Miet- und Leasing-Angebote schon lange etabliert. Nun zieht die IT-Branche nach. Die Finanzierungsmodelle sind dabei längst nicht mehr auf große Infrastrukturprojekte beschränkt, sondern decken auch die Bedürfnisse üblicher Büroarbeitsplätze ab.

Der IT-Fertiger und Distributor Bluechip hat dafür sein Workplace-as-a-Service (WaaS)-Angebot aufgelegt. Damit können Händler ihren Kunden all das anbieten, was einen flexiblen Arbeitsplatz ausmacht. Dazu zählen die passende Hardware inklusive Peripherie-Geräte, Software und Service aber auch ein abgestimmtes Cloud-Angebot.

Wichtig für viele Reseller ist dabei, dass sie das Heft in der Hand behalten können. Beim Bluechip-Waas bleibt der Fachhändler weiterhin Dienstleistungspartner, welcher bisher auch als zentraler Ansprech- und Service-Partner fungiert und für seine Aufwendungen vergütet wird. Bluechip stellt im Hintergrund die Systeme bereit, kümmert sich um deren Finanzierung, die Rücknahme, trägt das Bonitätsrisiko und stellt entsprechend flexibel Dienste aus den eigenen Bluechip-Cloud-Services beziehungsweise den Microsoft-Cloud-Services bereit.

Der Händler kann aus dem WaaS-Portfolio das für seinen Kunden passende Angebot zusammenstellen und flexibel gestalten. Die Dauer des Mietverhältnisses liegt dabei zwischen zwölf und 24 Monaten.

Schulungen und Trainings

Matthias Geburzi, Projektleiter für Workplace-as-a-Service und Produktmanager Software bei Bluechip, will mit dem WaaS-Modell Resellern so viele IT-fremde Prozesse wie möglich abnehmen: "Genauso flexibel wie wir unsere Eigenmarken-Systeme ab Stückzahl eins individuell fertigen können, so flexibel gestalten sich auch die Kombinationsmöglichkeiten unseres Workplace-as-a-Service Angebots", erläutert er.

Die Kompetenz der Händler ist dann besonders beim Kundenkontakt gefragt: "Neue Arbeitskonzepte und deren Transformationsprozess sind beratungs- und planungsintensiv. Sie benötigen zudem sehr viel Überzeugungskraft. Hier sind wir als Hersteller auf die Fachkompetenz und das Engagement unserer Reseller angewiesen", meint Geburzi. Daher wolle man ihnen auf dem Feld der Hardware und Infrastruktur den Rücken freihalten: "Damit bleibt den Resellern mehr Zeit für margenträchtige Services. So profitieren alle drei Parteien, denn der zufriedene Endkunde ist das primäre Ziel", betont der WaaS-Experte.

Abgerundet wird das Bluechip-WaaS-Konzept durch verschiedene Schulungsangebote und Trainings aus den Bereichen Hardware, Cloud und Lizenzierung. Ab Januar 2019 können sich interessierte Fachhändler dann für die 2019er Termine anmelden. Weitere Informationen hält Bluechip unter www.bluechip.de/WaaS bereit.