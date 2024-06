Damit wurde die durch den Weggang von Frank Roebers vakant gewordene Stelle fachlich und persönlich sehr gut nachbesetzt, denn Miguel Rodriguez ist nun schon seit über 20 Jahren bei Synaxon tätig. In dieser Zeit hat er das Unternehmen in verschiedenen Rollen erlebt und aktiv mitgestaltet, zuletzt als Mitglied der Geschäftsleitung und als Verantwortlicher für das Handelsgeschäft der größten Konzerngesellschaft, der Synaxon Projekt- und Handels GmbH.

Im Vorstand der Synaxon AG wird Rodriguez künftig die Verantwortung für das Ressort Handel/Beschaffungsunterstützung übernehmen. Diese Aufgabe oblag bisher Mark Schröder, der nur Gutes über Rodriguez zu berichten weiß: "In den vergangenen Jahren hat hier Miguel viele neue Leistungen selbst aufgebaut und entwickelt. Und 2023 ist das Beschaffungsvolumen unserer Gruppe auf 1,1 Milliarden Euro gewachsen. Ich bin mir sicher, dass Miguel gemeinsam mit dem hervorragenden Team unsere Leistungsfähigkeit in diesem Bereich erhöhen und die Rolle unseres Verbunds im Markt steigern wird", so Mark Schröder, der in seiner Rolle als Vorstandsvorsitzender sich dem Managed-Services-Geschäft mehr widmen möchte.

Miguel Rodriguez freut sich schon auf seine neue Aufgabe: "ich bin überzeugt, dass wir mit innovativen Ideen neue Marktpotenziale heben, unseren Wachstumskurs erfolgreich fortsetzen und gemeinsam neue Maßstäbe in der IT-Branche setzen werden."

Im Synaxon-Verbund sind aktuell über 3.000 IT-Service-Unternehmen zusammengeschlossen. In der Zentrale arbeiten über 300 Menschen. Ihr Ziel ist es, die Mitglieder auf allen Ebenen ihres Geschäfts (Einkauf, Vertrieb, Vermarktung, Business Development) zu unterstützen.



