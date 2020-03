Jeziorski bringt über 20 Jahre Erfahrung aus der IT-Branche zu Nice mit. Der 52jährige war überwiegend im Bereich Channel Management und Vertrieb tätig. In den letzten neun Jahren leitete er bei Juniper Networks das Management der Service-Partner in der Region DACH (Deutschland, Österreich, Schweiz) und Osteuropa.

Bei dem Netzwerkhersteller war der Absolvent der Bundeswehrhochschule zuletzt für die gesamten Service-Umsätze in DACH Region verantwortlich. Von April 2008 bis Oktober 2010 arbeitete Jeziorski für Avaya, davor war er fast drei Jahre bei AppSense beschäftigt - beide Male im Channel Management.

Mit Jeziorski möchte Nice das Channel-Geschäft in Deutschland ausbauen. Nicky Butler, VP EMEA Partners bei Nice, hat die Position des Channel-Chefs DACH extra neu geschaffen, weil er in dieser Region große Wachstumschancen sieht.

Nice ist Anbieter von Software, mit deren Hilfe Unternehmen ihre strukturierten und unstrukturierten Daten effizienter analysieren können als bisher, um rasch die richtigen Entscheidungen zu treffen. Diese Big Data-Analysen dienen dazu, einen besseren Kundenservice zu bieten, Compliance-Vorgaben sicherzustellen und Betrug zu bekämpfen.

In diesem so genannten "Workforce Engagement Management"-Bereich gilt Nice als Marktführer, das hat auch das Marktforschungsinstitut Gartner dem Softwarehersteller bereits das vierte Jahr in Folge bestätigt.