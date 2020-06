Wie die Also Deutschland GmbH mitteilt, schätzt sie den Gesamtmarkt auf rund 100 Millionen Seats, wovon sie selbst etwa 3,8 Millionen verwaltet, jeweils rund eine Hälfte direkt sowie den Rest über Partner. Außerdem soll der Umsatzanteil bei den Kunden, das Share of Wallet, von derzeit 150 Euro auf 1.000 Euro pro Seat gesteigert werden.

Das ist die neue Aufgabe von Mike Rakowski als Director Service der Also Deutschland GmbH. In seiner Funktion soll er sich auf die Weiterentwicklung des PaaS-Bereichs und der damit verbundenen Kompetenzzentren Cybersecurity, Software & Cloud sowie Microsoft konzentrieren. Ein Schwerpunkt liegt zudem auf der Implementierung einer Strategie zur Monetarisierung der Seats.

Mike Rakowski ist - inklusive der Zeiten bei Peacock und Actebis - seit 1998 bei Also tätig. In den letzten neun Jahren gestaltete er als Head of BU Technology gemeinsam mit seinem Team den Auf- und Ausbau des Security- und Software-Geschäfts in Deutschland. Rakowski arbeitet eng mit Jan Bogdanovich, SVP Consumptional Business, zusammen und berichtet direkt an die deutsche Geschäftsführung.