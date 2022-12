NetApp hat Milan Talgeri zum Leiter für das Public-Sector-Geschäft ernannt. Talgeri hat in den vergangenen 18 Jahren, in denen er bei NetApp ist, bereits mehrere Teams geleitet. Zuletzt war er als Director Enterprise Sales für Süddeutschland zuständig. Ganz neu ist die hm anvertraute Aufgabe für Talgeri allerdings nicht: Als er bei NetApp anfing betreuter er bereits mehrere Jahre als Key Account Manager Kunden aus dem den Public Sector und wurde später zum Sales Lead Public Sector Süddeutschland befördert. Talgeri berichtet in seiner aktuellen Postion an Henning Rahe, Director Enterprise bei NetApp in Deutschland.

"Unsere Kunden im Public Sector verlassen sich seit vielen Jahren auf das NetApp-Team und unsere Technologien. Diese erfolgreiche Zusammenarbeit möchte ich fortsetzen und gemeinsam mit unseren Partnern die Digitalisierung in der öffentlichen Hand weiter vorantreiben", sagt Talgeri. Ziel seien "bessere und schnellere datenbasierte Services auf Kopfdruck für die Bürger - und effiziente und flexible Lösungen, die den Druck auf IT-Verantwortliche und ihre Budgets senken." Auch bei Themen wie Nachhaltigkeit und CO2-Bilanz könne NetApp wir seinen Cloud-Services und Lösungen "Kunden sofort helfen und den Stromverbrauch senken."

Neu im deutschen NetApp-Team ist Andreas Winter. Er kam als Marketing Business Manager. Winter war zuvor Marketingverantwortlicher für unterschiedliche Business Units bei Hitachi Vantara, zuletzt als Director für strategische Partner in EMEA und als Senior Manager Global Partner & Alliance Marketing. Vor seiner Zeit bei Hitachi Vantara war Winter Senior Partner Marketing Manager EMEA & Asia bei Snow Software.