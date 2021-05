Am 17. Mai 2021 hat Mimecast mit Bernd Leger einen neuen Chief Marketing Officer bekommen. Der weltweit agierende Anbieter für Cloud-basierte E-Mail-Security und Cyber-Resilienz holt sich mit dem gebürtigen Deutschen einen Experten im Bereich Marketing für Cyber-Sicherheit an Bord. Leger berichtet direkt an Mitgründer und CEO Peter Bauer.

Vor seinem Wechsel zu Mimecast war Bernd Leger als Chief Marketing Officer bei Nexthink tätig. Davor hatte er in seiner rund 30-jährigen Karriere diverse Tätigkeiten und leitende Marketingpositionen bei zahlreichen Software- und Cyber-Sicherheitsunternehmen, wie Checkmarx, CloudLock, Veracode oder Rapid7.

„Bernd Leger ist ein Pionier mit einer starken Erfolgsbilanz bei der Planung und Umsetzung von Go-to-Market-Strategien und dem Aufbau leistungsstarker Teams", sagt CEO Peter Bauer über die Neubesetzung. „Er verfügt über eine einzigartige Kombination aus Marketing- und Cybersecurity-Expertise und besitzt wertvolle Erfahrung, Unternehmen erfolgreich zu entwickeln, die in ihrem Sektor maßgebend sind. Dadurch wird er eine wichtige Rolle dabei spielen, unsere Up-Market- und Security-3.0-Strategie weiter voranzutreiben.

„Ich bewundere seit langem die innovative, datengetriebene Kultur von Mimecast und fühle mich geehrt, dem Unternehmen zu diesem wichtigen Entwicklungszeitpunkt beizutreten", erklärt Bernd Leger zur neuen Aufgabe. „Ich freue mich darauf, mit Peter Bauer und dem Rest des Teams zusammenzuarbeiten, um die Dynamik des Unternehmens weiter auszubauen und den Wert von Mimecast für alle Stakeholder zu steigern."

