Stefan Thiel, der neue Channel Director für Zentraleuropa bei Mimecast Limited, ist seit April 2018 an Bord und soll dort das Partner- und Vertriebsnetzwerk ausbauen. Passend dazu haben die Briten ein globales Partnerprogramm zur weiteren Expansion gestartet.

Vor seinem Engagement bei Mimecast baute Stefan Thiel über vier Jahre lang als Country Manager DACH den deutschsprachigen Markt für den slowakischen Sicherheitsspezialisten Eset auf. Bei seinen mehr als 20 Jahren IT-Vertriebserfahrung war Thiel unter anderem in unterschiedlichen Führungspositionen bei Cisco, Oracle oder Ivanti tätig.

"Stefan Thiel ist genau der Richtige für Mimecast", sagt Michael Heuer, VP und Country Manager Central Europe. "Er versteht unseren Ansatz und Qualitätsanspruch bei der Auswahl und Zusammenarbeit unserer Partner. Mit ihm haben wir die richtige Führungskraft und einen wichtigen Meilenstein gewonnen."

"Ich freue mich, dass ich zu so einem frühen Stadium an Bord kommen und bei Mimecast meine ganze Erfahrung einbringen kann", sagt Stefan Thiel. "In meiner Karriere habe ich immer hundertprozentig auf reine Channel-Strategien gesetzt und sehe jetzt bei Mimecast die Möglichkeit etwas Einzigartiges aufzubauen.

"Mimecast bedeutet für mich ein einzigartiges Commitment für den Channel, dies sieht man unter anderem am neuen Channel-Programm, aber auch an vielen anderen Angeboten für die Partner. Genau mit solchen Werkzeugen möchte ich den deutschen und andere Märkte in der Region aufbauen", ergänzt der neue Channel-Chef für die CE-Region. (KEW)

