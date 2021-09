Mit kompakten Minirechner hat sich der Schweizer IT-Hersteller Prime Computer auch hierzulande einen Namen gemacht. Nun erweitert der Hersteller aus St. Gallen sein Portfolio um einen Mini-PC mit dem AMD-Prozessor Ryzen R1606G.

Der PrimeMini Connect kann je nach Ausstattungsvariante mit bis zu 32 GByte Arbeitsspeicher im Dual-Channel Modus und zwei SSDs bestückt werden. Zum Verkaufsstart ab Ende September wird der PrimeMini Connect bei den Prime-Computer-Distributoren in optimierten Thin-Client-Konfigurationen mit acht bis 128 GByte Speicher und maximal acht GByte Arbeitsspeicher erhältlich sein. Konfigurationen mit mehr RAM und SSD-Speicher sollen auf Anfrage ebenfalls bestellbar sein.

100 Prozent klimaneutral

Der neue Mini-PC ist trotz passiver Kühlung mit den Maßen 17,7 cm x 5,5 cm x 11.4 Zentimetern sehr kompakt gebaut. Zudem bietet der Rechner zwei vollwertige DisplayPort Anschlüssen, einem HDMI-Anschluss und Dual-LAN. So eignet sich der PrimeMini Connect auch als Thin Client für Digital-Signage- und Multi-Screen-Anwendungen.

» Backup, Security und Geräte-Management In dem kostenlosen Webcast am Donnerstag, den 16. September, um 14:00 Uhr, zeigen wir Ihnen live, wie Sie aus Backup, Security und Gerätemanagement individuelle Service-Pakete kreieren, Neukunden gewinnen und sich zusätzliche Erlösquellen mit hohen Margen erschließen. Hier kostenfrei zum Webcast anmelden

Durch die robuste Bauweise ist der PrimeMini Connect nach IP51 zertifiziert. Dadurch eröffnen sich auch Anwendungsmöglichkeiten in rauer Umgebung wie als Thin- oder Edge Client in einem Produktionsbetrieb oder in Outdoor-Messstationen.

Laut Prime Computer werden die kompakten Rechner zu 100 Prozent klimaneutral produziert. Es werden sogar die Treibhausgasemissionen der ersten fünf Betriebsjahre kompensiert. In Deutschland werden die Prime-computer-Produkte über die Distributoren ADN, Boston und IPC2U vertrieben.

Lesen Sie auch:

Channel Excellence Awards 2021: Die besten PC-Hersteller im Channe

Schweizer PC-Hersteller: Prime Computer stellt Partnerprogramm vo

Mini-PCs und Server: ADN vertreibt Prime Computer