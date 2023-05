SVA System Vertrieb Alexander ist weltweiter "Partner of the Year 2023" von Mirantis, einem Open-Source-Spezialist für Cloud Computing. "Wir schätzen SVA als einen Partner, der hochqualifiziert ist und viel Wert auf Kundenservice legt", sagt Stéphane Beaumont, der für Channel & Alliances Sales zuständige Manager bei Mirantis. "Die große technologische Kompetenz ergänzt unsere Lösungen perfekt, so dass wir unseren Kunden gemeinsam den bestmöglichen Support rund um ihre Cloud-, Kubernetes- und OpenStack-Projekte bieten können."

Die Auszeichnung kommt nach fünf Jahren der Zusammenarbeit. Seit 2018 setzt SAV auf Mirantis. In der Zeit konnte nicht nur der Umsatz aus dem ersten Jahr verzehnfacht werden, sondern auch einig "herausragende Projekte" bei "großen, international agierende Industrieunternehmen ebenso wie Behörden und Einrichtungen der Verwaltung", erfolgreich abgeschlossen werden, erklärt Mirantis.

Den "Partner of the Year Award" von Mirantis sieht Sarah Mück, Head of Business Line Agile IT & Software Development bei SVA, auch als Ansporn für die weitere Zusammenarbeit. "Mehr Flexibilität auch in Multi-Cloud- und hybriden Umgebungen, erhebliche Vorteile für Entwickler und nicht zuletzt auch die Senkung der IT-Kosten sind wichtige Themen für viele Unternehmen und öffentliche Einrichtungen", sagt sie. Mit Mirantis könne SVA seinen Kunden eine passende Lösung für diese Herausforderungen anbieten.

Mirantis unterstützt Unternehmen dabei, Code in Public Clouds und Private Clouds bereitzustellen und erleichtert ihnen die Verwaltung der Infrastruktur. Das Unternehmen verfolgt dabei für das Management und den Betrieb von Kubernetes- und Cloud-Umgebungen einen "ZeroOps"-Ansatz und verspricht "eine Public-Cloud-Erfahrung auf jeglicher Infrastruktur" sowie ein "durchgängiges Cloud-Erlebnis mit vollständiger App- und DevOps-Portabilität", einer zentralen Verwaltung sowie automatisiertem Lifecycle-Management des gesamten Software-Stacks.

