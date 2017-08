Erst als virtuelles Maskottchen, dann einige Jahre später auch aus Fleisch und Blut: Miss IFA ist längst zum Aushängeschild der Berliner CE-Messe geworden. Mit feuerroten Haaren und im roten Kostüm repräsentiert sie in wechselnder Besetzung seit Jahren die Funkausstellung.

Die Aussteller schmücken sich im Vorfeld der Messe gerne mit der roten Ikone, indem sie ihre Produkte von Miss IFA präsentieren lassen. So gibt Miss IFA uns einen kleinen Vorgeschmack, was auf der IFA 2017 vom 1. bis 6. September 2017 unter dem Funkturm zu sehen sein wird.

Doch etwas ist anders als in den Vorjahren: Miss IFA ist nicht mehr komplett in Rot sondern auch in Weiß gekleidet. Welche Produkte Miss IFA in diesem Jahr in die Kamera gehalten hat, sehen Sie in unserer Bildergalerie.