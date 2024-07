Die Spezialagentur Mission Five war bisher eine Marke des CPN-Netzwerks. Jetzt wurde sie zur eigenständigen GmbH. Damit öffnet sie sich dem gesamten IT-Channel, dem sie ein breites Portfolio an Marketingmaßnahmen sowie Fachwissen aus der IT-Branche zur Verfügung stellen will. CEO Tobias Schulte-Ostermann ist bereits seit 2008 bei CPN, Max Eggert (CFO) ist seit 2023 Teil der Byteclub-Geschäftsführung und Agenturleiter David Heßler hat langjährige Erfahrung als Head of Marketing bei CPN.

Das CPN-Netzwerk unterstützt seine Mitglieder bereits seit über 20 Jahren bei ihren Werbemaßnahmen und führt diese Aktivitäten seit einiger Zeit unter der Marke " Mission Five". Das rund zwanzigköpfige Team um Agenturleiter David Heßler kann bereits auf zahlreiche Projekte innerhalb der Byteclub-Gruppe zurückblicken. Dazu gehört beispielsweise der Marken-Relaunch der Gruppe. Auch den jährlichen CPN-achhandelskongress, die "Ignition", die 2024 in Bamberg stattfand, konzipiert und organisiert das Team.

Auch Mitglieder des CPN-Netzwerks nutzen die Leistungen von Mission Five bereits seit Jahren, beispielsweise mittelständische Systemhäuser für ihren kompletten Markenaufbau, Fachhändler für ihr Webdesign und Großkonzerne für nationale und internationale Kampagnen.

Marketingmaßnahmen für die IT- Branche

"Die Nachfrage nach maßgeschneiderten Marketingmaßnahmen in der Branche steigt kontinuierlich", sagt Tobias Schulte-Ostermann. "Distributoren und Hersteller, die den Channel bedienen, haben dabei andere Anforderungen als Systemhäuser und Fachhändler, die an B2B- und Endkunden verkaufen. Gefordert ist aber immer sowohl eine hohe Bandbreite an Agenturleistungen als auch Fachwissen aus der IT. "

Mit Mission Five bringe man beides zusammen und könne Projekte ohne lange Einarbeitung durchführen. Erfolgreiche Kampagnen habe man unter anderem bereits für Microsoft, Acronis und Logitech gestaltet und umgesetzt. Mission Five für den gesamten Channel zu öffnen sei jetzt einfach der nächste Schritt gewesen,

"Bei kleinen Firmen unterstützen wir meist die Geschäftsführenden, die noch kein eigenes Marketing haben oder es auslagern wollen, um die ganze Bandbreite einer Agentur zu bekommen. Bei Konzernen arbeiten wir als Consultants und Kreativagentur eng mit den Sales- und Marketingverantwortlichen zusammen, um ihre Produkte und Kampagnen zum Erfolg zu führen", beschreibt Agenturleiter David Heßler.

