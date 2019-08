Während der Sonderaktion für Reseller gibt es exklusiv bei Also Deutschland eine deutlich erhöhte Marge auf die Appliance Eco des Herstellers Intra2net AG. Die Promotion gilt ab sofort, sowohl für bestehende als auch neue Partner und läuft bis zum 31. August 2019.

Die Intra2net Appliance Eco ist speziell auf die Anforderungen kleiner Unternehmen mit Netzwerken von maximal 25 Benutzern abgestimmt. Die kompakte Lösung verbraucht im Einsatz 14 Watt, ist ausgesprochen leise und kann in der Büroumgebung oder im Serverschrank betrieben werden. Ein passendes Rackmount-Kit in 1,5 HE wird mitgeliefert. Gegen Aufpreis ist nun auch eine Garantieerweiterung auf bis zu fünf Jahre möglich.

Drei Softwarepakete vorinstalliert

Volle Flexibilität verspricht Intra2net durch drei vorinstallierte Softwarepakete, die jederzeit per Lizenz-Key freigeschaltet werden können. Der Intra2net Business Server ist eine Groupware-Lösung, die als günstige Exchange-Alternative alle wichtigen Kommunikationsfunktionen von der sicheren Anbindung mobiler Mitarbeiter per ActiveSync bis hin zur gemeinsamen Nutzung von E-Mails, Kalendern, Kontakten, Aufgaben und Notizen beinhaltet, heißt es aus Tübingen.

Weiterhin sind die beiden Lösungen Intra2net Network Security als Basisschutz und Intra2net Security Gateway (UTM) vorinstalliert. Die Lizenz-Keys für die vorinstallierten Softwarepakete sind separat erhältlich. So ist die 10 Benutzer-Lizenz für den Intra2net Business Server inklusive Software-Wartung für zwölf Monate für 480 Euro plus Steuer erhältlich.

„Mit dem Sommer-Special 2019 bedanken wir uns beim Fachhandel für ein starkes erstes Halbjahr“, erklärt Steffen Jarosch, Vorstand der Intra2net AG. „Die Nachfrage nach inhouse einsetzbaren Exchange-Alternativen ist unverändert hoch. Mit der Intra2net Appliance Eco können unsere Partner ihren Kunden ein passgenaues Angebot unterbreiten.“

Preise und Verfügbarkeit

Die Intra2net Appliance Eco ist im Rahmen des Sommer-Specials für 490 Euro abzüglich Händler-Rabatt im Also-Shop erhältlich. Die neue Garantieerweiterung auf 60 Monate (Next-Business-Day) kann für 290 Euro erworben werden. Die Preisangaben sind unverbindlich empfohlene Endkundenpreise zuzüglich Mehrwertsteuer.

Interessierte Fachhändler können sich für weitere Einzelheiten an Also oder direkt an Intra2net unter diesem E-Mail-Link wenden. Weitere Informationen, die aktuelle Preisliste und ein Produktvergleich stellen der Tübinger Hersteller hier zur Verfügung.

Lesetipp: EU-Kommission gibt grünes Licht - Also darf in Polen dazukaufen