Unternehmen und deren Ruf sind aufgrund einer ständig wechselnden IT-Sicherheitslage permanent gefährdet, erklärt der Prager Sicherheitsspezialist Avast s.r.o, zu dem auch die Marke AVG gehört. Damit Händler beim Thema IT-Sicherheit immer einen Schritt voraus bleiben können, hat Avast Business eine eintägige kostenlose Veranstaltungsreihe entwickelt.

Themen sind das Geschäftsmodell Managed Security Services, wiederkehrende Erträge und erhöhte Kundenbindung, die für jedes Systemhaus elementar sind. Mit Managed Services können etwa potenzielle Fehler vor dem Kunden entdeckt werden oder Ausfallmeldungen verhindert.

Weitere Punkte der Veranstaltung am 18. Oktober 2018 in Vaihingen an der Enz und am 8. November 2018 in Horgen bei Zürich sind die Avast Business Endpoint Protection-Lösungen, Remote Monitoring und ein Training mit MSP-Profi Olaf Kaiser.

Lesetipp: Janina zur Mühlen wechselt von Eset zu Avast

Weiterhin besteht die Möglichkeit Ansprechpartner und Sales Engineers persönlich vor Ort zu treffen sowie sich mit anderen Partnern auszutauschen. Im Anschluss zur Veranstaltung findet eine Weinverkostung statt.

Weitere Informationen zur deutschen Location und die Registrierung finden sich unter diesem Link, für die Schweizer Veranstaltung kann man sich hier anmelden. Die Teilnehmerzahl ist jeweils begrenzt.