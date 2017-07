Offenheit gegenüber Veränderungen und neuen Technologien ist entscheidend, wenn man die anspruchsvollen Kunden in der digitalisierten Zukunft erfolgreich ans eigene Unternehmen binden und die Rolle als "Hausbank" behaupten möchte.

Technologische Integration und Omni-Channel-Ansatz

Im Unterschied zu den neuen Marktteilnehmern und Fintechs die den Kunden Angebote schon seit Beginn über rein digitale Prozesse unterbreiten können, ist es für viele etablierte Banken wichtig, die neuen Möglichkeiten im Digital Banking in ihre bereits bestehenden Kanäle zu integrieren. Wenn sich eine Bank für einen Omni-Channel-Ansatz entscheidet, will sie dem Kunden dabei eine durchgängige Client Experience bieten. Auf welchem Kanal der Kunde mit seinem Finanzdienstleister auch interagieren, seine Geschäfte tätigen oder Beratungsleistungen in Anspruch nehmen möchte - das neue Angebot sollte dabei stets gut integriert sein.

Open Innovation zwischen Banken und Fintechs

Dies ist leichter gesagt als getan. Aus eigener Kraft die Veränderungen im Markt und alle Herausforderungen der Digitalisierung nachzuvollziehen, dürfte etliche Banken - gerade die etwas kleineren Institute - schlicht überfordern. Großbanken kooperieren häufig mit Fintech-Unternehmen, oder sie kaufen die für sie interessanten Fintechs auf. Denn meist ist der Erfolgsfaktor nicht allein, wie hoch das zur Verfügung stehende Projektbudget ist, sondern ebenso, die richtigen Talente und Technologien nutzen zu können.

Aber auch für kleinere Institute gibt es Wege, sich die Errungenschaften von Fintech-Startups zunutze zu machen. Der Ansatz: mit anderen Marktteilnehmern eng zusammenzuarbeiten, um

- sich über die möglichen Innovationen und deren Konkretisierung austauschen und experimentieren zu können

- kürzere Time-to-market-Zyklen für neuen Ideen zu ermöglichen

- Projektkosten und Projektrisiken zu teilen.

Dieser Ansatz, der in verschiedenen Branchen schon seit längerem gelebt wird, ist allgemein als "Open Innovation" bekannt. Funktionierende Cluster von Unternehmen, die gemäß dem Open-Innovation-Ansatz interagieren, nennt man Ecosystems. In solch einem Ecosystem können sich Unternehmen vernetzen, um ihre Ideen und Entwicklungen gemeinsam voranzubringen und auszutauschen. Dabei bilden eine gemeinschaftliche Technologie-Platform oder ein gemeinsamer Markt die Basis für die Zusammenarbeit. Im Falle von Banken rückt im Kontext von Open Innovation die Frage ins Zentrum, wie Innovationen auf eine ebenso sichere wie sinnvolle Weise in die Kernbankensysteme integriert werden können.

Finanzen mobil im Griff

Mit mobilen Banking-Apps erledigen Sie ihre Bankgeschäfte wann und wo Sie möchten und haben Ihre Kontobewegungen immer im Auge. Wir haben die besten deutschen Banking-Apps für Android-Smartphones ausgewählt: Sparkasse

Mit der offiziellen und kostenlosen Banking-App der Sparkasse können Sie jederzeit ihre aktuellen Kontostände einsehen. So haben Sie die Möglichkeit beliebig viele Konten, sei es Giro-, Festgeld-, Tagesgeld-, Spar-, Darlehens-, LBS-Bausparkonten und DEKA-Depots, auf ihrem Smartphone einzurichten. Auch bietet die App alle wichtigen Funktionen aus dem Online-Banking. So lassen sich Überweisungen, Daueraufträge und Lastschriften problemlos auch von unterwegs erledigen. Ein praktisches Feature ist aber auch die Suche nach Filialen und Geldautomaten in ihrer Nähe. Für die Sicherheit sorgen neben einem App-Zugriffs-Schutz durch ein Passwort und eine Auto-Lock-Funktion, viele weitere Sicherheitsmaßnahmen, die der TÜV bestätigt hat. <br><br> Preis: kostenlos Sparkasse+

Im Gegensatz zur kostenlosen Sparkassen-App müssen Sie bei Sparkasse+ kein Sparkassenkunde sein. So können Sie neben Konten der Sparkasse auch auf andere Bankkonten zugreifen und bequem unterwegs Kontostände überprüfen, Überweisungen tätigen und Daueraufträge einrichten. Der Filial- und Geldautomaten-Finder ist in Sparkasse+ ebenso integriert. Praktisch ist auch der Kontowecker, der Ihnen jede Aktivität via Pushnachricht liefert. Voraussetzung ist ein Google-Konto. Auch diese App unterliegt den höchsten Sicherheitsstandards. <br><br> Preis: 0,99 Euro StarMoney - Banking

Bei der App StarMoney – Banking handelt es sich um eine Multibanking-App, die im Gegensatz zu vielen anderen Banking-Apps die Möglichkeit des Online-Bankings bei verschiedenen Banken anbietet, sodass Sie auch unterwegs die volle Kontrolle über alle finanziellen Transaktionen haben. Ob ihr Geldinsitut unterstützt wird, überprüfen Sie einfach auf der starmoney-Website. Jedoch werden folgende Banken nicht unterstützt: Commerzbank, Targobank, BMW Bank, Volkswagen Bank, Santander Bank und Bank of Scotland. Ansonsten bietet die App neben den gewohnten Funktionen wie Überweisungen, Umbuchungen und weitere auch grafische Auswertungen ihrer Ausgaben und Einnahmen an. <br><br> Preis: 3,99 Euro monatlich im Abo Commerzbank

Die App bietet Commerzbank-Kunden den mobilen Zugriff auf das gesamte Banking- und Bokerage-Angebot der Commerzbank. Sie können sich über ihren aktuellen Kontostand und Umsätze informieren, Inlandsüberweisungen tätigen und dies auch auf ihre Kreditkarte. Zudem zeigt die App ihre monatliche Kontoauszüge, Kreditkartenabrechnungen und Wertpapierdokumente an. Außerdem ist ein Filial- und Geldautomatenfinder sowie ein mobiler Service mit Service- und Notrufnummern integriert. <br><br> Preis: kostenlos SpardaApp

Mit der offiziellen SpardaApp lassen sich ihre Finanzen bei der Sparda-Bank auch von unterwegs kontrollieren und verwalten. So rufen Sie ganz einfach ihren aktuellen Kontostand oder Umsatzliste ab oder tätigen Überweisungen und Terminüberweisungen. Lastschriften können Sie zurückgegeben, und Daueraufträge einrichten. Und auch diese App bietet die Geldautomatensuche. Gesichert ist die App über ein individuelles Kennwort. Die Kommunikation mit der Sparda-Bank läuft dabei über verschlüsselte Schnittstellen ab. <br><br> Preis: kostenlos PSD Banking

Mit der PSD-Banking-App können Kunden neben ihrem PSD-Bank-Konto auch Konten, die nicht bei der PSD Bank unterhalten werden, verwaltet und abgefragt werden. Auch hier stehen die Funktionen einer Kontoübersicht, der Umsatzanzeige, Überweisungen in Inland und SEPA, Umbuchungen und die Anzeige der nicht abgerechneten Kreditkarten-Umsätze und ein Filialfinder zur Verfügung. Auch ein umfangreiches Brokerage-Angebot ist in der App integriert. Als Voraussetzung gilt jedoch ein freigeschaltetes Konto bei der PSD Bank. <br><br> Preis: kostenlos VR-Banking

Die Gratis-App der Volksbank Raiffeisenbank ermöglicht Kunden Ihre Geldgeschäfte auch unterwegs zu erledigen. Sie erhalten Zugang zu Ihrem Kontostand und den Kreditkartenumsätzen sowie Ihren Wertpapieren. Zudem können Überweisungen und Umbuchungen durchgeführt werden. Über die Multibanking-Funktion erlaubt Ihnen die App sogar weitere Konten anderer Banken aufzunehmen. Praktisch ist hier auch der Filial- und Geldautomatenfinder, der Sie zuverlässig zu Ihrem Bargeld navigiert. <br><br> Preis: kostenlos comdirect

Die kostenlose App der Comdirect Bank bietet eine bequeme Möglichkeit unterwegs Bankgeschäfte über Ihr Android-Gerät zu erledigen. Von der einfachen Überweisung bis hin zur Wertpapierverwaltung und einem Geldautomatenfinder erhalten Sie auch die wichtigsten Brokerage Funktionen. Zusätzlich zeigt die App Informationen zu relevanten Marktdaten wie Aktien, Fonds, Zertifikate, Optionsscheine und weitere an. <br><br> Preis: kostenlos Targobank Mobile Banking

Auch Kunden der Targobank behalten ihre Finanzen mit der Targobank Mobile Banking App im Auge. Zu den Funktionen gehören Kontoübersicht für alle Konten und Karten, die Anzeige von Kontoständen, Kontodetails, Umsätze sowie eine grafische Darstellung dieser und Überweisungstätigkeiten. Auch erhalten Sie, als Kunde, einen Überblick über aktuelle Kreditkartenzahlungen und können interne Umbuchungen zwischen Konten mit iTAN durchführen. Mit Routenplaner und Filialfinder können Sie sich sicher sein schnell an Bargeld zu gelangen. <br><br> Preis: kostenlos Postbank Finanzassistent

Dank dem kostenlosen Postbank Finanzassistenten behalten Sie - egal ob im Urlaub oder vor dem Fernseher - Ihre Finanzen immer im Überblick. Die App synchronisiert Ihre Kontodaten, nachdem Sie Ihre Kontonummer und die Online-PIN eingegeben haben. Überweisungen können von unterwegs mit einer mobilen TAN getätigt werden. Sogar Daueraufträge sind so möglich. Ihre Kontoumsätze können Sie verschiedenen Kategorien wie „Wohnung“, „Haushalt“ oder „Benzin“ zuordnen. <br><br> Preis: kostenlos Meine Bank

Die App "Meine Bank" für Kunden der deutschen Bank verschafft einen Überblick über Konten, Karten, Depots und Bausparverträge. Die App erlaubt außerdem Inlands- und Terminüberweisung durchzuführen, sowie die Vorlagen- und Lastschriftverwaltung. Neben einem Filialfinder erhalten Sie einen umfassenden Servicebereich und können Spar-, Anlage- und Kontoprodukte abschließen oder ein Depot eröffnen. <br><br> Preis: kostenlos Volkswagen Banking

Die Banking-App der Volkswagen Bank ermöglicht Ihnen unterwegs ihren Kontostand zu checken, die letzten Umsätze zu überprüfen oder eine Überweisung durchzuführen. Zudem erhalten Sie einen Überblick über die Kreditkartenumsätze mit der Volkswagen VISA Card, können Daueraufträge einrichten und ausführen sowie Buchungen auf und vom Tagesgeldkonto vornehmen und Kontoauszüge abrufen. Zudem gibt es einen Filialen- und Geldautomatenfinder um schnell an Bargeld zu gelangen. <br><br> Preis: kostenlos BBBank - Banking

Für Kunden der BBBank gibt es auch eine Banking-App mit der Sie ihren Kontostand abrufen, letzte Umsätze der Kreditkarte überprüfen und Überweisungen oder Umbuchungen tätigen können. Unterwegs können Sie Überweisungen per QR-Code erledigen, Wertpapiere kaufen oder verkaufen, ihr Depot verwalten oder sich über den Finanzmarkt informieren. Und auch hier führt Sie ein Geldautomatfinder zur nächsten BBBank-Filiale. <br><br> Preis: kostenlos ING-DiBa Banking + Brokerage

Mit der kostenlosen App der ING-DiBa führen Sie auch von unterwegs Überweisungen aus, legen Daueraufträge an und kaufen oder verkaufen Wertpapiere. Zudem bietet Ihnen die App die Einsicht der aktuellen Börsenentwicklung sowie die Möglichkeit eine Watchlist interessanter Wertpapiere anzulegen. Dank der Geldautomatensuche gelangen Sie auch in fremden Städten schnell an Bargeld. <br><br> Preis: kostenlos 1822direct - Banking App

Die App ermöglicht Ihnen Zugriff auf Konten bei der 1822direkt sowie zusätzlich auf andere deutschen Banken und Sparkassen. Mit der „1822direkt“-App können Sie Ihren Kontostand prüfen, Umsätze anzeigen lassen, Einzel- und Terminüberweisungen durchführen, Daueraufträge und Vorlagen verwalten und Auswertungen als Grafik oder Liste erstellen. Auch diese App hilft Ihnen Geldautomaten in Ihrer Nähe zu finden. <br><br> Preis: kostenlos D&R Banking

Die Banking-App von Donner & Reuschel ist ein Produkt der Banking-App „finanzblick“. Folgende Funktionen bietet Ihnen die App: Bestandsanzeige aller online geführten Konten und Depots, Umsatzanzeige, Durchführung von Überweisungen, Verwaltung von Daueraufträgen sowie Punkte- und Kundenkarten, Fotoüberweisung, Budgetierung mit Alarmfunktion bei Überschreitung und Datensynchronisation über alle Geräte. <br><br> Preis: kostenlos HVB Mobile B@nking

Mit der App von der HypoVereinsbank behalten Sie, als Kunde, den Überblick über ihre Finanzen bei der HVB. Hierfür loggen Sie sich über die Direct B@nking Nummer und ihr Kennwort ein. Neu ist das Sie Überweisungen tätigen können. Hierfür kommt das HVB appTAN-Verfahren zum Einsatz bei dem Sie keine TAN-Liste oder ein Zusatzgerät benötigen. Ihren Kontostand können Sie bis zu 90 Tage rückwirkend abrufen. Mit Hilfe des Filialfinders sehen Sie wo sich ein Geldautomat in Ihrer Nähe befindet, um schnell an Bargeld zu gelangen. <br><br> Preis: kostenlos 123Banking

123Banking ist eine Online-Banking-App, mit der Sie Konten von verschiedenen HBCI-fähigen und FinTS-Standard unterstützenden Banken gleichzeitig nutzen können. Damit haben Sie alle ihre Finanzen auch unterwegs voll verfügbar und werden über neue Umsätze im Laufe des Tages über eine Push-Nachricht informiert. Einige der unterstützten Banken und Kreditinstitute sind: Sparkasse, Haspa, Postbank, Deutsche Bank, Volksbanken und Raiffeisenbanken, Sparda Bank, DKB, HVB, comdirect, Cortal Consors, 1822direkt, Sofortbank, Norisbank, ING-DiBa, Oyak Anker Bank, Umweltbank, netbank , Bank of Scotland, Commerzbank, Targobank, Santander Bank, BMW Bank, VW Bank und viele mehr. <br><br> Preis: kostenlos Banking 4A

Mit Banking 4A behalten Sie ihre Konten bei über 3000 deutschen Kreditinstituten sowie PayPal bankübergreifend im Auge. Konten- und Kreditkartenumsätze lassen sich abrufen, Inlands- und Auslandsüberweisungen tätigen sowie Sammelüberweisungen und Sammellastschriften. Zudem beinhaltet die App eine plattformübergreifende Dropbox-Synchronisierung und Überweisungen können aus QR-Codes abfotografiert werden. Bevor Sie die App kaufen informieren Sie sich ob ihre Bank auch tatsächlich unterstütz wird. <br><br> Preis: 4,99 Euro apoBank+

Die App „apoBank+“ ist für alle, die bei der apoBank Kunde sind und denZugang mit der apoKennung nutzen. Neben der Anzeige Ihrer Kontoumsätze und Statistiken können Überweisungen, Umbuchungen, Dauer- und Sammelaufträge getätigt werden. Durch die Multibankfähigkeit haben Sie sogar die Möglichkeit andere Banken zu hinterlegen und somit jederzeit alle Konten im Blick – in einer App. Auch apoBank+ bietet eine Geldautomatensuche im Umkreis an. <br><br> Preis: kostenlos Finanzblick

Die kostenlose Multibanking-App Finanzblick mit Datensynchronisierung unterstützt alle Bankkonten und viele Kreditkarten. So haben Sie alle Konten auf einen Blick in einer App und können ihre Kontostände und Depots mit einem Fingerabdruck oder automatisch bei Start abfragen. Es werden alle TAN-Verfahren unterstützt womit Sie alle ihre Überweisungen tätigen können. Die Funktion Multi-User ermöglicht die Nutzung der App von verschiedenen Nutzern. Ausgaben und Einnahmen werden nach Kategorien sortiert und am Monatsende miteinander verglichen. Bei Überziehen ihres Budgets werden Sie alarmiert. Für die Sicherheit sorgen Auto-Lock bei Inaktivität, eine dauerhafte verschlüsselte Datenbank, ein Passwortschutz über Kennwort oder Pin-Code und eine einstellbare Sperrverzögerung nach Zeit. <br><br> Preis: kostenlos

Beispiel: Der Co-Innovations-Prozess im Avaloq Ecosystem

Avaloq entwickelt seit 15 Jahren Gesamtbanklösungen für die Finanzbranche und stellt den Banken auch Business Process Outsourcing (BPO) Dienstleistungen zur Verfügung - ist also selbst ein Fintech-Unternehmen. Avaloq ist der einzige unabhängige Anbieter im Finanzbereich, der seine Software, die Avaloq Banking Suite, sowohl selbst entwickelt als auch betreibt - in einem internationalen Netzwerk von BPO-Zentren.

Avaloq hat schon immer gemeinsam mit Banken Innovationen hervorgebracht. Die Digitalisierung macht es allerdings erfoderlich, diese bewährten Prozesse zu verbessern und noch weiter zu öffnen. Es steht für Avaloq fest, das seine Kunden, die Bankinstitute, dann am meisten profitieren, wenn sich Avaloq in ein Ecosystem eingliedert, das sich optimal auf den Wandel einstellen und die besten Lösungen an den Markt bringen kann. Avaloq liefert für dieses neue Ecosystem die erforderliche technologische Grundlage: in Form der Avaloq Banking Suite mit offenen Application Programming Interfaces (APIs).

Da sich die verschiedenen Bankinstitute im Markt als direkte Wettbewerber begegnen, darf man Avaloq gleichsam als neutrales Territorium betrachten. Dies bedeutet: Das Avaloq Ecosystem eignet sich für sinnvolle Kooperationen, zwingt die Teilnehmer aber nicht dazu, gleich enge Bindungen einzugehen. Banken behalten ihre Individualität, profitieren aber zugleich von den Lösungen. Avaloq lässt den mehr als 150 Finanzinstituten und Vermögensverwaltern, welche die Avaloq Banking Suite nutzen, dadurch die Möglichkeit, selbst zu bestimmen, wie stark sie sich einbringen möchten.