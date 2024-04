Nicht nur im Systemhausumfeld ebbt die Fusionswelle nicht ab, auch IT-Beratungsunternehmen schließen sich weiterhin gerne zusammen, wie kürzlich die Sirius Consulting & Training, Acuroc und IQ Solutions. Die daraus entstandene Cohemi Group beschäftigt aktuell knapp 100 Berater vier Standorten in Deutschland (Frankfurt am Main, München, Idstein bei Wiesbaden und Friedrichshafen am Bodensee.

Die Gruppe will in den kommenden Jahren weit anorganisch wachsen. Die Geschäftsführung besteht aus Chris Kohlsdorf und Michael Kern, beide von Sirius herkommend.

Mit über 50 Beratern brachte die Sirius Consulting & Training GmbH auch die meiste "Manpower" in das neue Unternehmen ein. Gegründet wurde Cohemi 1996 in Frankfurt und hat sich auf IT-Service-Management, Asset Strategy & Performance-Opimierung Management, auf IT-Projektmanagement und Data Analytics spezialisiert.

Die IQ Solutions GmbH wurde 1989 in München gegründet, 2012 ging das Unternehmen in der Sycor-Gruppe auf, Ende März 2024 wurde es an Cohemi verkauft. IQ hat sich auf Software Asset- und Lizenzmanagement spezialisiert - hauptsächlich im Microsoft-Umfeld. In diesem Bereich gilt SoftwareOne als die Nummer Eins. Zuletzt waren rund 20 Berater bei der Sycor-Tochter tätig.

Die Acuroc Solutions GmbH wurde 1989 in Idstein im Taunus gegründet. Dieses IT-Beratungsunternehmen beschäftigt sich vorwiegend mit der IT-Governance. Ferner hat sich Acuroc eine guten Ruf als Digitalisierungsspezialist im Bereich "New Normal" erworben. Das Unternehmen beschäftigt 50 Berater.

Kunden sollen profitieren

Ziel des Zusammenschlusses zur Cohemi Group ist es, vorhandene Wachstumschancen im Markt gemeinschaftlich zu nutzen und Größenvorteile auf Gruppenebene zu schaffen. Die Flexibilität der unternehmergeführten Beratungsgesellschaften soll dabei erhalten bleiben. Das bisherige Management aller drei Unternehmen hat sich an der Transaktion auch finanziell beteiligt und soll damit die Kontinuität des Geschäfts im Hinblick auf den Marktauftritt und Kundenbeziehungen sicherstellen.

Zielgruppe des neuen Consulting-Verbundes sind mittelständische Unternehmen und Konzerne in der gesamten DACH-Region (Deutschland, Österreich, Schweiz). Zu den von Cohemi bevorzugten Branche gehören Chemie und Pharma, die Verpackungsindustrie, IT-Service-Provider, der Retail, Energieversorger, die öffentliche Verwaltung und Rohstofflieferanten.

Für Cohemi-Geschäftsführer Michael Kern kommt es besonders auf die Verbindung aus fachlicher Expertise und Umsetzungskompetenz an: "Wir beraten individuell, entwickeln passgenaue Lösungen im Dialog mit unseren Kunden und sind erprobt im Change Management. Denn eine sehr gute Lösung bringt nichts, wenn sie beim Anwender keine Akzeptanz findet."



Mehr M&A-Nachrichten:



Cenit AG wächst dank Akquisitionen

Adesso in Nahost

Cancom mit deutlichem Wachstum

Datagroup kauft SAP-Know-how hinzu

Computacenter wächst um 8 Prozent

Vectano - neue Systemhausgruppe mit Fokus auf Managed Services

Bechtle bleibt auch optimistisch

Sycor streitet mit Arineo