In grauer Vorzeit konnten Kunden auf drei Wegen mit einem Unternehmen kommunizieren: persönlich hingehen, einen Brief schreiben oder den Kundendienst anrufen. Später kamen Fax und E-Mail hinzu. Heute sind es viele Wege: die Kunden nutzen Twitter, Facebook, WhatsApp, Instagram und mehr. Damit sind ihre Ansprüche gestiegen, sie erwarten, dass sie und ihre Anliegen bekannt sind. Unabhängig vom gewählten Kommunikationskanal wünschen sie sich schnelle, kompetente und passende Antworten.

Parallel haben sich die Möglichkeiten der Kunden, Unzufriedenheit zu äußern, erheblich vergrößert. Sie beschweren sich oft gar nicht mehr beim Anbieter, sondern machen ihr Anliegen direkt in den Sozialen Medien öffentlich. Immerhin äußern sich dort auch zufriedene Kunden. Dennoch ist es angesichts der wachsenden Zahl an Kommunikationskanälen deutlich schwieriger geworden, den Kunden zuzuhören und auf sie einzugehen.

Gute "Customer Experience" ist bares Geld wert

Experten sprechen in diesem Zusammenhang von "Customer Experience" (Kundenerfahrung). Damit beschreiben sie alle Aspekte der Wahrnehmung eines Unternehmens durch die Kunden. Der Begriff ist in den vergangenen zehn Jahren immer stärker in den Vordergrund gerückt. Längst hat sich die Prognose von Gartner-Analystin Laura McLellan erfüllt, die - nicht als erste, aber besonders deutlich - 2014 feststellte, dass Customer Experience als Marketinginstrument immer wichtiger wird.

Gute Kundenerfahrungen zahlen sich auch finanziell aus: Forrester-Analyst Harley Manning kam schon 2016 zu dem Schluss, dass eine hervorragende Customer Experience den Umsatz erhöht. Dies gelte insbesondere in Branchen, in denen Kunden frei wählen können, und in denen es viele Wettbewerber gibt. In konkreten Zahlen: Unternehmen, die das beste Kundenerlebnis bieten, erzielten innerhalb von fünf Jahren ein durchschnittliches Umsatzwachstum von 17 Prozent. Unternehmen mit einem als schlechter bewerteten Kundenerlebnis erreichten im selben Zeitraum nur ein Umsatzwachstum von drei Prozent.

KMU brauchen einfache, flexible und skalierbare Tools

Das kann jeder einfach nachvollziehen: Wenn es am Bahnhof fünf Filialen unterschiedlicher Bäckereien gibt, werden sich Pendler schnell auf diejenigen konzentrieren, bei denen sie gute Qualität bekommen und am schnellsten und freundlichsten bedient werden. Es geht dann nicht nur um den Preis: Kundenerfahrung ist die Summe aller Kontaktpunkte mit einem Unternehmen, seinen Mitarbeitenden und seinen Produkten und trägt zur Bewertung des Preis-Leistungs-Verhältnisses bei. Gerade für den Mittelstand ist Kundenerfahrung daher ein wichtiges Differenzierungsmerkmal gegenüber lokalen, aber auch nationalen oder sogar globalen Mitbewerbern.

Gerade bei kleinen und mittelständischen Unternehmen fehlen aber oft Personal und technische Ausstattung, um über alle Kanäle hinweg optimalen Kundenservice zu bieten. Die Kunden erwarten aber speziell von Betrieben "aus der Nähe", dass sie diese "Nähe zum Kunden" auch praktizieren. Für die Kunden ist es dabei unerheblich, ob ein Unternehmen über geeignete Instrumente verfügt, um Omnichannel- oder Multichannel-Strategien umzusetzen. Für sie zählt nur, dass sie mit dem Anbieter auf dem für sie einfachsten Weg in Kontakt treten können.

Das macht vor allem KMU zu schaffen, weil ihnen meist das Personal und die technische Ausstattung fehlen. Sie haben auch nicht die Ressourcen, um sich lange einzuarbeiten und vorhandene Angebote durch eigene Programmierung zu verbinden. Sie brauchen eine benutzerfreundliche und intuitiv bedienbare Lösung zu berechenbaren Kosten - am besten mit flexiblen und monatlich skalierbaren Tarifen.

Das leistet der NFON Contact Center Hub

Zu diesem Zweck hat sich das SaaS-Modell (Software as a Service) bewährt. Reseller, die eine Lösung offerieren, die in einem cloudbasierten Tool gängige Kommunikationskanäle wie Telefon, E-Mail, Web-Chat, SMS, Video, WhatsApp und Microsoft Teams vereint, können damit neue Kundengruppen und ein regelmäßiges passives Einkommen generieren, das mit dem Kundenstamm wächst.

Genau das bietet der Contact Center Hub von NFON. Hier lassen sich Module für CRM, Personaloptimierung, Zahlungssysteme, Qualitätsmanagement und E-Commerce in einer Lösung integrieren. Durch die Verknüpfung von CRM- und Ticketing-Systemen an einem Ort erhöht sich die Effizienz und Genauigkeit bei der Verarbeitung eines Großteils der täglichen Anfragen. Reibungslose und nahtlose Omnichannel-Kommunikation, inklusive E-Mail- und Web- Chat-Funktionen, runden die Lösung ab.

Intelligentes Routing der eingehenden Sprachanrufe und Kampagnen für ausgehende Anrufe helfen, die von Kunden heute erwarteten Services schnell und zuverlässig zu erbringen. Dazu bietet Contact Center Hub Einblick in die komplette Kommunikationshistorie. So sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf mögliche Anliegen immer bestens vorbereitet. Durch ein individuelles Reporting habe Vorgesetzte und Beschäftigte die Aktivitäten immer im Blick. Detaillierte Aktivitätsberichte erlauben es auch, die jeweils benötigte Personalstärke exakt vorauszuplanen.

Als Reseller von Contact-Center-Services profitieren

Damit bietet der Contact Center Hub von NFON aus dem Enterprise-Umfeld bekannte Funktionen in einem mittelstandstauglichen Format an. Um Partnern die Vermarktung seiner Contact-Center-Services zu erleichtern, hat NFON eine Reihe von Programmen aufgelegt.

Für den einfachen Einstieg ins Geschäft mit Contact-Center-Services sorgt ein Pilotprojekt-Programm. Damit unterstützt NFON Reseller bei ihrem ersten Projekt vollumfänglich mit dem Wissen seiner Vertriebs- und Technik-Experten. Durch den praxisnahen Know-how-Transfer werden die neuen Partner optimal auf künftige Projekte vorbereitet. Dabei stehen ihnen ein Partner Account Manager und ein Technical Consultant zur Seite.

Das Angebot gilt für ein Projekt in den ersten drei Monaten nach der Registrierung als Partner. Um später Projekte selbstständig abwickeln und betreuen zu können, ist die Teilnahme an zwei Pflichtschulungen für Techniker erforderlich. Werden diese innerhalb der ersten sechs Monate der Partnerschaft erfolgreich abgelegt, erstattet NFON die dafür berechneten Kosten.

Gemeinsam starten, gemeinsam erfolgreich

Bevor es mit der Zusammenarbeit losgeht, erfahren neue Partner alles Wichtige in einer nur für sie durchgeführten Q&A-Session mit ihrem Partner Account Manager und einem Technical Consultant von NFON. In diesem Gespräch werden alle Fragen individuell besprochen und so die Grundlage für eine starke Partnerschaft gelegt. Außerdem bietet die Session Raum für strategische Überlegungen, wie der neue Partner sein Unternehmen mit NFON weiterentwickeln und sich im stark wachsenden Markt für Contact-Center-Services langfristig positionieren kann.

Jetzt NFON-Partner werden und mit tatkräftiger Unterstützung durch NFON erfolgreich Contact-Center-Services anbieten.