Einst wollte die Telekom für Nutzer einer 16-Mbit-Leitung schon bei 75 GB im Monat Schluss mit dem Highspeed-Internet machen und die Drossel aktivieren. Danach sollte es nur noch im Schneckentempo weitergehen - bis zum nächsten Monat. Mittlerweile ist die Telekom aber wieder zurückgerudert. Egal ob Sie DSL-, UMTS- oder LTE-Surfer sind - mit diesen Programmen kommen Sie länger mit Ihrem Datenvolumen aus.

Um zu wissen, wie viel man diesen Monat noch surfen, online spielen und Daten herunterladen kann, muss man den Datenverbrauch vermessen. In der Galerie finden Sie zwei Tools, welche das für Sie übernehmen. Eine ausführliche Anleitung zur Messung Ihres Traffic-Verbrauchs finden Sie in diesem Ratgeber.

NetSpeedMonitor

NetSpeedMonitor verrät Ihnen, wie viele MB oder GB Sie diesen Monat schon verbraucht haben. FRITZ!Box Traffic

Fritzbox-User haben dank Widget für Windows den Datenverbrauch immer im Blick. 7-Zip

Vor dem Upload und Verschicken via E-Mail sollten Sie Ihre Daten platzsparend packen. Das spart nicht nur Ihre Bandbreite, sondern auch die des Empfängers. Dropbox

Häufig online verwendete oder versendete Daten sollten Sie nicht jedes Mal hochladen, sondern nur einmal online ablegen - etwa in der Dropbox - und dann nur noch den Link zur Datei weitergeben. Vergessen Sie aber nicht die automatische Synchronisation der Dropbox zu deaktivieren! Holen Sie sich die Daten lieber manuell im Bedarfsfall. FormatFactory

Ob Bild, Video oder Musik - vor dem Upload lohnt ein Blick in FormatFactory, ob es nicht ein platzsparenderes Format gibt. Opera (Windows)

Der Browser Opera bietet mit "Turbo" ein Feature, das Webseiten-Inhalte serverseitig komprimiert - so fließt weniger durch Ihre Leitung, ergo schonen Sie Ihr DSL-Guthaben. Mit Spotify können Sie kostenlos Musik hören.

Spotify bietet in der bezahlpflichtigen Premium-Version einen Offline-Modus, welcher Ihnen viel Bandbreite sparen kann. Die Gratis-Version ist aber dank Streaming ein Datenvolumen-Fresser.

Wer das Maximum an Internet-Traffic einsparen will, verlässt sich nicht nur auf Programme. Zusätzlich gilt es, einige Einstellungen im Browser vorzunehmen. Wir empfehlen beispielsweise das Prefetching in Firefox zu deaktivieren. Mit dieser Technik lädt der Browser Daten vorab, welche Sie eventuell überhaupt nicht benötigen. Prefetching soll das Surfen beschleunigen, führt jedoch auch zu unnötigen Downloads. Deaktivieren Sie das Feature, indem Sie "about:config" ohne Anführungszeichen in die Adresszeile des Browser eintippen. Suchen Sie nach "prefetch" und klicken Sie doppelt auf "network-prefetch-next", um den Wert auf "false" zu setzen. Fertig.

(PC-Welt)