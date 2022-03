Die vernetzte Welt ist im Umbruch: Die Pandemie schürt den Bedarf, Menschen, Orte und Dinge flexibel und schnell miteinander zu verbinden. Daher weicht das klassische Datennetzwerk aus starren Leitungen einem flexiblen, an vielen Stellen kabellosen Konstrukt mit wandlungsfähigen Rändern, sogenannten Edges. Aus WANs werden Wireless-WANs, die die Verbindungsmöglichkeiten erweitern. Ein attraktives Geschäftsfeld für Reseller - wenn sie es richtig anstellen.

Wireless-WAN: Die nächste Stufe der Netzwerktransformation

Ein Wireless-WAN ist ein Weiterverkehrsfunknetz, das überall ausgerollt werden kann, wo es eine Mobilfunkverbindung gibt. Es ermöglicht eine sichere und performante Konnektivität, die dabei einfacher und agiler denn je ist. Gerade bei der Anbindung von Filialen, mobilen Anwendungsszenarien in Fahrzeugen und bei der Anbindung von IoT-Geräten wie Digital-Signage-Installationen bieten Wireless-WANs einen flexiblen und einheitlichen Ansatz der Konnektivität. Und so ergänzen diese drahtlosen Verbindungen immer öfter kabelgebundene Links.

Markt für Wireless-WAN-Technologien mit großem Potenzial

Da kabellose Konnektivität immer wichtiger wird, sind viele Unternehmen bereits auf der Suche nach unterstützenden Technologien. Die weltweite IDC-Umfrage "Future of Connectedness" ergab, dass 40 Prozent der Unternehmen in den nächsten zwölf bis 24 Monaten ihre Wettbewerbsposition durch Geschwindigkeit und Flexibilität mit 5G, SD-WAN und Wi-Fi 6 verbessern wollen.

Sanfte Umbrüche in drei Stufen

Die meisten Unternehmen werden nicht sofort komplett auf kabellose Kommunikation umsteigen. Viele Kunden wollen die Effektivität und Stabilität neuer Konnektivitätsmethoden erleben. Ein typischer Prozess sieht folgendermaßen aus:

Failover oder Pop-up

Viele Unternehmen nutzen kabellose Lösungen zunächst als Failover-Anwendungsfall für ihre Zweigstelle, um so die Ausfallsicherheit und Zuverlässigkeit des Netzwerks zu garantieren. Ein anderer Einsatzzweck kann eine Pop-up-Lösung für temporäre Standorte wie saisonale Geschäfte sein. In beiden Fällen kommen sogenannte Wireless-WAN-Router zum Einsatz, die via schneller 4G- oder 5G-Verbindung die Konnektivität zum Unternehmensnetz herstellen.

Wireless-WAN als ergänzende aktive Verbindung

Als weiteren Schritt, können Unternehmen Mobilfunkverbindungen als aktive Verbindung einsetzen. Diese nutzen sie weiterhin vor allem für die Ausfallsicherung, aber auch, um die kabelgebundene Bandbreite zu ergänzen. Vorteile von kabellosem Breitband als aktive Verbindung sind unter anderem eine größere Mobilität und mehr Flexibilität.

Eine Wireless-WAN-Verbindung kann zudem als sogenanntes Air-Gapped-Netz für Anwendungen fungieren, bei denen die Sicherheitsrisiken hoch sind, beispielsweise in Krankenhäusern. Ein Air-Gapped-Netz isoliert die Kommunikation von anderen Netzwerken und ist damit vergleichbar mit einer Firewall.

Wireless-WAN als primäre Verbindung

Unternehmen, die Vertrauen in kabellose Anbindungen gewonnen haben, werden Wireless-WAN als primäre WAN-Verbindung ins Auge fassen - nicht nur für mobile Anwendungen, sondern auch für feste Standorte. Denn die Performanz und Sicherheit breitbandiger Mobilfunkanbindungen steht denen kabelgebundener Links in nichts nach. Gleichzeitig steigt aber die Flexibilität bei der Anbindung von Menschen, Orten und Dingen.

Standbein Wireless-WAN: Die Zeit ist reif

Die Agilität und Flexibilität kabelloser mobilfunkgestützter Netzwerkverbindungen bietet für zahlreiche Branchen eine enorme Chance, egal ob sie 4G oder 5G nutzen. Die Entwicklung der App-Wirtschaft und neue verbraucherorientierte Lösungen wie Ride-Sharing sind eng mit dem Aufstieg von LTE verknüpft. Die nächste Mobilfunkgeneration 5G wird in Unternehmen für eine noch größere Transformation sorgen.

Daher ist jetzt der richtige Zeitpunkt für Reseller, um eine ganzheitliche Wireless-WAN-Praxis aufzubauen und ein zuverlässiger Partner für Kunden zu werden. Wireless-WAN öffnet die Tür für Tausende von neuen Endpunkten, die alle wiederkehrende Einnahmequellen darstellen. Öffentliche und private Organisationen jeder Größe suchen nach Experten, die sie bei der Entwicklung und Umsetzung ihrer langfristigen Wireless-WAN-Strategie unterstützen.

