Zum 20. Mal geht AVM nun schon für Fachhändler auf Solutions Tour. Zum Jubiläum hat der Berliner Hersteller im Oktober und November 2018 gleich 20 Stationen in insgesamt 16 Städten geplant.

In den jeweils halbtägigen, kostenfreien Veranstaltungen im Rahmen der Roadshow informieren AVM-Experten über die vielen neuen Produkte und Themen der Fritz-Familie Die IP-Umstellung befindet sich im Endspurt und mit dem Ausbau von Supervectoring in den DSL-Netzen startet bereits die nächste Umstellung. Die neue Fritzbox 7530 und die Fritzbox 7590 sind für diese Ausbaustufen vorbereitet. Außerdem stehen auf der Roadshow das große Update der Fritzbox-Firmware FritzOS 7, das Thema WLAN Mesh sowie neue Produkte wie das FritzFon C6 und der FritzRepeater 3000 im Fokus. Diese Fritz-Produkte sollen dem Fachhandel neue Verkaufspotenziale in allen Kundengruppen erschließen. Die AVM-Trainer zeigen innovative Smart-Home-Anwendungen und präsentieren WLAN Mesh von Fritz. Außerdem gibt es neben wertvollen Tipps für eine leistungsstarke Heimvernetzung spannende Anregungen für den professionellen Einsatz der Fritz-Produkte. Ein Schwerpunkt wird das skalierbare Management von Fritzboxen sein. Fachhändler können sich unter busines.avm.de kostenlos anmelden.

Die AVM Solutions Tour 2018 startet am 9. Oktober in Berlin und endet am 28. November in Dresden. Die Veranstaltung ist exklusiv für Fachhändler, beginnt um 14:30 Uhr und endet nach Expertenvorträgen, Live-Demo, Quiz sowie ausführlicher Fragerunde mit einem gemeinsamen Get-together ab 18:30 Uhr. Das AVM-Team aus Vertrieb, Technik und Support steht den Teilnehmern in den Pausen für persönliche Gespräche zur Verfügung. Interessierte Fachhändler erhalten weitere Infos im AVM-Partnerportal unter business.avm.de

Die Veranstaltungsorte und Termine im Überblick:

Oktober

09. Oktober 2018 Berlin

10. Oktober 2018 Hannover

11. Oktober 2018 Hamburg

16. Oktober 2018 Dortmund

17. Oktober 2018 Frankfurt / Main

18. Oktober 2018 Nürnberg

23. Oktober 2018 Kaiserslautern

24. Oktober 2018 Stuttgart

25. Oktober 2018 München

November