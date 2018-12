Mit „Lenovo goes Porto“ startet die Dornacher Ingram Micro-Niederlassung gemeinsam mit Lenovo und Microsoft die dritte Folge des Verkaufswettbewerbs. Wie zuvor werden nach der Anmeldung im Ingram Micro-Fachhandelsportal individuelle Umsatzziele vergeben, um unabhängig von der Größe ein wenig Chancengleichheit zu wahren.

Gemeinsam mit Lenovo und Microsoft können Reseller bis zum 31. Januar 2019 Umsätze sammeln und sich für die mehrtägige Reise in die faszinierende Trendstadt am Atlantik in Position bringen. Dabei zählen auch rückwirkend ab dem 1. Oktober 2018 sämtliche Umsätze durch den Verkauf von Produkten der Kategorien Lenovo Think-Systeme, Lenovo Windows 10 Pro Touch Devices und Lenovo Workstations.

Die Reseller haben dabei die Möglichkeit, sich für ein, zwei oder auch alle drei Kategorien anzumelden, wodurch sich die Gewinnchancen erhöhen. Sobald das individuelle Umsatzziel pro Kategorie erreicht ist, nehmen die Teilnehmer automatisch an der Verlosung der Reise teil.

Insgesamt zehn Ingram Micro-Fachhändler können sich danach auf die Reise nach Portugal im Mai 2019 freuen. Porto verfügt über eine pittoreske Altstadt mit vielen Sehenswürdigkeiten, ist seit 1996 Weltkulturerbe der Unesco und versprüht dennoch kosmopolitisches Flair. Auf dem Programm stehen neben kulturellen und kulinarischen Highlights auch ein Ausflug in das malerische Douro-Tal, die Heimat des Portweins.

Interessierte Reseller können sich nach ihrer Anmeldung beim Ingram Micro Partner-LogIn unter diesem Link über die genauen Teilnahmebedingungen informieren und sich registrieren.