Max Mundhenke hat in seinem jungen Leben schon viel mit Kommunikation und Medien gemacht - sei es beim Rundfunk, in einer Werbeagentur oder in der Kommunikationsberatung. Jetzt hat er sich gerade in besonderes und sehr zeitgemäßes Projekt vorgenommen: In 100 Tagen will er 100 Bots erstellen. Bereits geliefert wurden - wie könnte es zur EM anders sein - ein allwissender Fußballexperten-Bot und ein "Betrunkener Fußballexperten-Bot". Aber auch einen "Pocket-Lanz" für Talkshow-Begeisterte und einen "Aufmunterungs-Bot" (irgendwie auch passend zur EM) hat Mundhenke im Angebot - alle kostenfrei (ChatGPT-Account vorausgesetzt).

Jetzt gibt es mit dem "Business-Cringe Generator" einen besonderen Leckerbissen für LinkedIn-Aficionados. Schließlich gilt es, sich als schlauer Kopf zu präsentieren, der mit offenen Augen und Ohren durch die Welt geht und überall für seine Community etwas mitnimmt. Und nein, damit ist nicht die Verlosung der auf Messen und Konferenzen eingesackten Giveaways gemeint. Es geht vielmehr darum, tiefschürfende Einsichten zu Business, Work & Life im Allgemeinen zu geben.

Die eigenen Posts sollten dabei mindestens die Qualität der Kalendersprüche des kostenlosen Jahreskalenders haben, den Oma gratis in der Apotheke oder als Dank für großzügige Spenden von irgendeiner Wohlfahrtsorganisation bekommen hat. Leider ist das gar nicht so einfach. Oft kommt dabei selbst nach langem Nachsinnen nur Müll heraus.

Das geht jetzt schneller: Einfach ein x-beliebiges, banales Erlebnis als Prompt in den Business-Cringe Generator eingeben - und wenige Sekunden später ist der Post mit wichtigen "Learnings" für alle schon zum Kopieren bereit.

ChannelPartner hat es ausprobiert - und die Ergebnisse sind erstaunlich. Auf den folgenden Seiten findet Ihr fünf aus dem "echten Leben" gegriffene Beispiele. Viel Spaß beim Lesen und "Gute Learnings". Und wenn Ihr dann inspiriert seid, dann viel Spaß beim Ausprobieren des nicht wirklich ernstgemeinten, KI-unterstützten LinkedIn-Post-Generator (bei ChatGPT).