Unter dem Motto „shape your customer’s journey!“ treffen sich am 26. und 27. August 2020 IT-Dienstleister, CSPs, MSPs und Anbieter, um die aktuelle Lage am IT-Markt, künftige Strategien und Entwicklungen zu sondieren. Keynoter befeuern diese Diskussionen mit außergewöhnlichen Impulsen.