Sätze wie "Please consider the environment before printing this email" sind inzwischen fast schon standardmäßig Teil der E-Mail-Signatur von Unternehmen. Und Firmen werden nicht müde, die Vorteile elektronischer Kommunikation zu betonen - auch, weil der Verzicht auf Papier gut für die Umwelt sei.

Noch ein bisschen umweltfreundlicher geht es jetzt, wenn die Mails mit einer Server-Lizenz von MailStore archiviert werden. Denn aktuell erhält der Anbieter für jede neu gekaufte Server- Lizenz drei Quadratmeter Wald in Deutschland. Die Aktion läuft bis 31. August 2023 und gilt für die ersten 700 Lizenzen, die bis dahin bestellt werden. Um den Waldschutz kümmert sich dann Green Forest Fund.

MailStore führt die Aktion gemeinsam mit seinem Distributionspartner Ebertlang durch. Über die Details der Aktion informieren MailStore auf seiner Webseite und Ebertlang in seinem Blog. Gut Holz!

