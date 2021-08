Es ist nicht alles Cloud, was glänzt - aber ohne hoch effiziente Hybrid-Architekturen wird es künftig nicht mehr gehen. Das wurde spätestens während der Pandemie klar. Auf dem digitalen Systemhauskongress CHANCEN am 9. und 10. September 2021 loten IT-Dienstleister, Systemhäuser, MSPs, CSPs, Hersteller, Distributoren und Branchenexperten Trends und Methoden aus, mit denen Service Provider ihre eigenen Unternehmen und ihre Kunden zukunftstark transfomrieren können.

Einer der 5 Schwerpunkt-Tracks widmet sich Aspekten rund um die Cloud.

Freuen Sie sich auf den Erfahrungsaustausch mit Partnern und Experten unter anderem zu diesen Cloud-Themen:

Mit GAIA-X raus aus der Abhängigkeit? Toppt oder floppt die europäische Daten-Cloud?

Gestartet mit viel Enthusiasmus, macht sich inzwischen Ernüchterung und auch Skepsis zur Gaia-x-Initiative breit. Dabei sind inzwischen die Basis-Services definiert: So ist beispielsweise die Die Spezifikation der ersten vier Gaia-X Federation Services abgeschlossen, der nächste Schritt - die Ausschreibung für die Umsetzung der Spezifikationen in Quelltext und damit eine Referenzimplementierung - angepackt.Die Miteinbeziehung der großen Cloud-Hyperscaler aus den USA und Fernost wird kontrovers diskutiert.

Die nächsten Monate werden wohl darüber entscheiden, ob die europäische Daten-Cloud eine Chance hat oder bei dem Projekt die Lichter ausgehen.

Über Chancen diese Projekts und die Risiken des Scheiterns diskutieren wir in diesem Panel mit Stefan Schäfer, Head of Global Product Marketing, OVHcloud, und Jürgen Brombacher, Head of Cloud Consulting, matrix technology GmbH und anschließend mit allen Teilnehmern des Kongresses.

Hyperscaler auf der Überholspur - und die Folgen für den IT-Dienstleistermarkt

Um marktgerechte Hybrid-Cloud-Lösungen aus einem Guss zu entwickeln und zu betreiben, kommt es immer stärker darauf an, die gesamte Wertschöpfungskette des Cloud Computing aus einer Hand zu betrachten und Abhängigkeiten zu managen. Vor diesem Hintergrund räumt das Marktforschungs- und Beratungsunternehmen ISG insbesondere auch solchen IT-Dienstleistern Marktchancen ein, die ihren Kunden mit branchenspezifischen Best Practices Wettbewerbsvorteile verschaffen.

Welche Herausforderungen und Chancen sich daraus für IT-Dienstleister ergeben, schildert Heiko Henkes, Director & Principal Analyst, ISG, in seiner Impulskeynote.

Herausforderungen und Chancen einer Multi-Cloud-Strategie im Unternehmen: Best Practices & ein Blueprint am Beispiel von Sysback

Mit unterschiedlichen Cloud Providern im Portfolio können IT-Dienstleister ihrem Kunden die jeweils beste Lösung für individuelle Anliegen anbieten. Erfahren Sie wie Sie die Herausforderung lösen und die Strategie sicher, kosteneffizient und konsistent umsetzen:

Welcher Cloud-Service eignet sich technologisch und betriebswirtschaftlich am besten für die jeweilige Aufgabe?

Wie vermarkte ich mein Multi-Cloud-Angebot und wie definiere ich meinen USP?

Praktische Umsetzung der Multi-Cloud-Strategie: Best Practices & das Blueprint am Beispiel von Sysback

Wie lässt sich das Multi-Cloud-Portfolio effizient managen, um mit der Geschwindigkeit des Wandels Schritt zu halten?

Wie gewährleiste ich eine stets aktuelle Datenschutz-Compliance?

Wie gelingt die Integration in bestehende Architekturen und Prozesse beim Kunden?

Olaf Windhäuser, CTO der SYSback AG, schildert in dieser Session am konkreten Fallbeispiel, wie der Dienstleister diese Herausforderungen löst. Gemeinsam mit Jürgen Wiese, Partner Program Manager bei OVHcloud, wird er außerdem einen vergleichende Wirtschaftlichkeitsbetrachtung unterschiedlichster Cloud-Angebote und ein entsprechendes Blue Print vorstellen.

Perfect Match - Rundum-sorglos-Paket der Auda-Cloud im Terra-Rechenzentrum

Impulskeynote von Marc Hurrlemann, CEO, Midland IT , Soner Selvi, Cloud Sales Consultant, und Stefan Teinert, Head of Cloud Sales bei Wortmann

Mit mehr Speed zu höheren Margen

Wie Service Provider den Vertrieb von Managed Cloud Services mit CloudBlue automatisieren können, zeigt Tom Schröder, Head of DACH bei CloudBlue, in seiner Impulskeynote.

Hier geht es zur Agenda und zur Anmeldung

Weitere Programm-Highlights:

Insights zum Systemhausmarkt: Ausverkauf deutscher IT-Systemhäuser oder gesundes Wachstum? / Wachstumsstrategien für Systemhäuser / Prägende Markttrends und Zukunftsstrategien / Die besten Systemhäuser 2021

Management: Wachstums- und Führungsstrategien / War of Talents, Ausbildung & Karriere / mehr Sichtbarkeit fürs eigene Unternehmen schaffen / Förderprogramme

Security: Cybersecurity - Status quo und künftige Bedrohungsszenarien / Kunden vor Ransomware und Supply Chain Attacken schützen

Automation: Befreien Sie sich und Ihre Kunden von Routinen! / Prozess-Effizienz für Projektteams / Modern Work während und nach Corona

Gehirn vs. Künstliche Intelligenz - Wer behält die Oberhand?