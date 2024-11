Im privaten Bereich gehört die Spracheingabe, nicht zuletzt dank Siri, Alexa und anderen Lösungen, mittlerweile zum Alltag. Egal ob beim Navigationssystem im Pkw oder bei der Steuerung von Licht und Musik im Smarthome. Das funktioniert zwar nicht immer einwandfrei, ist aber nicht weiter schlimm, da man entweder die Ansage wiederholt oder das Reiseziel nach dem dritten Versuch genervt über die Tastatur eingeben kann.

Beim Einsatz im professionellen Umfeld hingegen muss die Spracherkennung stets verlässlich funktionieren. Unter anderem Ärzte und Rechtsanwälte müssen sich darauf verlassen können, dass ihre per Sprache eingegebenen Texte, trotz branchenspezifischen Vokabulars, korrekt transkribiert werden. Die zusätzliche Anbindung zur Steuerung der eingesetzten Anwendungssoftware mit der Möglichkeit, Programmbefehle und Prozeduren aufzurufen, birgt darüber hinaus ein schier endloses Potential an Produktivitäts- und Effizienzsteigerung.

Kurz: In allen Bereichen, in denen textintensive Bearbeitung und Administration zum Alltag gehören, ist der Einsatz professioneller Spracherkennungssoftware interessant - egal, ob in einem Versicherungsunternehmen oder einer Behörde.

Aber: Eine solch umfassende Integration ist nur mit entsprechend ausgereifter Software und dem Know-How des Fachhändlers zu realisieren.

Hier kommt die 1978 gegründete egs Computer Vertrieb GmbH aus Erkrath ins Spiel, die als Value Added Distributor und Spezialist für Spracherkennungssoftware bereits seit über 30 Jahren die Dragon-Produkte von Nuance nicht nur an autorisierte Fachhandelspartner vertreibt, sondern letztere auch im Rahmen umfassender Schulungen und Zertifizierungen mit dem notwendigen Wissen versorgt und bei Projekten unterstützt.

Die Dragon-Spracherkennungssoftware gibt es, je nach Kundenanforderung, in unterschiedlichen Varianten, etwa als lokal installierte und/oder als cloud-basierte Lösung für professionelle Anwender. Den Fokus setzt der Hersteller dabei vor allem auf die Berufsgruppe Ärzte und Rechtsanwälte, da diese es bereits gewohnt sind, ihre Berichte und Schriftstücke zu diktieren. Den Rest übernimmt dann nicht mehr die Sekretärin oder die Sprechstundenhilfe, sondern die passende Spracherkennungssoftware.

So hat Nuance beispielsweise "Dragon Legal" speziell für das Rechtswesen entwickelt. Die sehr hohe Erkennungsgenauigkeit beruht auf dem integrierten Fachvokabular, das der Softwarehersteller mit über 400 Millionen Fachbegriffen aus juristischen Schriftsätzen aufgebaut hat, dieses kontinuierlich erweitert und um kundenspezifische, individuelle Begriffe ergänzt.

Die Version für den medizinischen Bereich, "Dragon Medical One" kommt hingegen mit dem Jargon der Ärzte bestens zurecht. Beide Berufsgruppen können mit der Dragon-Spracherkennungssoftware ihre digitalen Berichte und Schriftstücke rasch erstellen, nachträgliche Korrekturen sind dabei kaum notwendig. Darüber hinaus gibt es zahlreiche Möglichkeiten, die eingesprochenen Texte über Schnittstellen direkt in branchenspezifische Praxisinformationssysteme zu übernehmen.

Durch die weitere Entwicklung der Spracherkennungssysteme und die zunehmende Integration KI-basierter Prozeduren und Lösungen bietet der Markt für Spracherkennungssoftware ein enormes Wachstumspotenzial in den nächsten Jahren.

egs unterstützt interessierte Fachhändler und Systemhäuser durch eine qualifizierte Zertifizierung, umfassende Schulungen sowie bei der Installation und Integration der Spracherkennungssoftware in ersten Kundenprojekten mit technischem Support.

Mehr Informationen dazu sind hier zu finden.