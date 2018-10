Da Symantec quasi ein it-sa-Neuling war, musste der Security-Anbieter mit der ungeliebten Halle 10 in Nürnberg vorliebnehmen, die Top-Lage der Halle 9 blieb den Hersteller (vorerst) versperrt. Mit ihren schwarzen Westen mit der weißen Aufschrift "Security" fielen die Symantec-Mitarbeiter in Nürnberg zumindest optisch auf. Auch war der Stand direkt am Eingang der Halle 10.1 so gut platziert, dass Besucher ihn kaum verfehlen konnten.

Auch ChannelPartner ließ sich einen Besuch am Symantec-Stand nicht entgehen und sprach nach langer Zeit wieder mal mit dem Landesfürsten Thomas Hoffmann und der Channel-Chefin Kira Zaytsev. Hoffman und Zaytsev stehen seit April 2017 bei Symantec in Lohn und Brot, sie beide kamen über die Blue Coat-Übernahme zum ehemaligen Security-Marktführer.

Automotive Shift happens – sind Sie dabei?

Und beide haben im Channel gleich einmal "Tabula rasa" gemacht: Nach Auskunft von Hoffmann verfügt Symantec derzeit in Deutschland nur über 2.000 aktive Vertriebspartner, in ganz Europa sind es gerade einmal 3.000. Im Vergleich zu G Data (ca. 5.000) oder Lancom (ca 6.000) ist das in der Tat eine überschaubare Anzahl an Resellern. Dabei arbeitet Symantec mit gleich sechs (6!) Distributoren zusammen, den VADs Arrow ECS, Nuvias und Westcon Security sowie mit den drei Broadlinern Also, Ingram Micro und Tech Data.

Hierbei trennt der Hersteller ganz streng zwischen dem B2C-Marktsegment ("Norton"), der vorwiegend über die Retailer und Online-Händler abgewickelt wird, und dem B2B-Segment. Laut Hoffmann liegt der Anteil des Business mit Geschäftskunden bei über 60 Prozent. Dabei bediene man alle Kundensegmente: SoHo, SMB und Konzerne. "Wir haben für alle die passenden Lösungen", so Hoffmann zu ChannelPartner. Und technologisch sehe man sich bestens aufgestellt: "Wir sind in 13 Gartner-Quadranten aufgeführt, fünf Mal sogar rechts oben", vermerkt der Country-Manager stolz.

GfK-Umfrage: Das sind die Security-Channel-Champions 2018

An die Spitze des Channels ist es für Symantec aber noch ein weiter Weg, den Titel des Channel-Champions in der großen gemeinsamen GfK-ChannelPartner-Umfrage hat sich Symantec zuletzt 2011 gesichert, seitdem dominiert Kaspersky den Security-Channel. Immerhin hat der Security-Anbieter nun seine Vertriebspartnerschaft mit der Deutschen Telekom auch auf Business-Kunden ausgeweitet, bisher war die Kooperation nur auf Privatanwender ausgerichtet (ChannelPartner berichtete).

Mit dem Auftritt auf der it-sa hat Symantec aber zumindest einen ersten Schritt getan, um am Markt deutlicher und häufiger in Erscheinung zu treten. Und das Symantec-Management war nur nicht am Stand vertreten, sondern beteiligte sich auch aktiv am Kongressprogramm in Halle 10. Der Cyber Security Stratege Lars Kroll hielt dort einen viertelstündigen Kurzvortrag zum Thema: "Wie kann eine integrierte "Cyber Defense"-Plattform die Bedrohungen aus dem Netz verringern helfen."

Lesetipp:Managed Security Service Provider im Fokus