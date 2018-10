Der Bedarf der Unternehmen nach externen IT-Security-Dienstleistungen wächst kontinuierlich. Ihnen ist nämlich absolut klar, dass ihre eigenen Mitarbeiter die größte Cyber-Gefahr für sie darstellen. Nach einer Untersuchung der Marktforscher von Gartner sind für rund 70 Prozent aller IT-Sicherheitsprobleme in den Unternehmen die eigenen Mitarbeiter verantwortlich.

Unabhängig davon, ob sie nur fahrlässig handeln oder absichtlich ihrem eigenen Unternehmen schaden wollen, es ist unbedingt notwendig, allen Anwendern aufzuzeigen, welche Folgen ihre Fehler nach sich ziehen können und mit welchen strafrechtlichen Konsequenzen sie unter Umständen rechnen müssen.

Deswegen wollen immer mehr Kunden so genannte "Security-Awareness"-Trainings durchführen. Dahinter verbergen sich Maßnahmen, in denen Sie den mündigen Anwendern bei Ihren Kunden erklären, was sie - etwa in der Handhabe mit personenbezogenen Daten - in Zukunft zu tun und zu unterlassen haben. Die Marktforscher von Gartner schätzen, dass sich die Nachfrage nach diesen Security-Awareness-Trainings bis 2020 mehr als verdoppeln wird - und das Jahr für Jahr!

» Webinar mit Kaspersky In dem einstündigen ChannelPartner-Live-Webinar am Mittwoch, den 17. Oktober 2018, erfahren Sie ab 11:00 Uhr, wie Sie mit den Security-Lösungen von Kaspersky Lab neues Business generieren können. Hier anmelden:

Die im Mai 2018 in Kraft getretene Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) verlangt nämlich von jedem Unternehmen zwingend, personenbezogene Daten angemessen zu schützen. Dazu gehört auch die nachgewiesene und dokumentierte Schulung von Mitarbeitern, etwa in der Form eines Security-Awareness-Trainings.

Wie Sie schnell und einfach ihre Kunden von der Notwendigkeit dieser Security-Awareness-Trainings überzeugen, und damit mit ihnen zusätzliches Business generieren können, erfahren Sie in unserem kostenlosen Webinar am 17. Oktober.

Mike Ritter von Kaspersky Lab wird Ihnen dort unter anderem aufzeigen:

• wie Sie mit Security-Awareness-Trainings neue Türen öffnen und mehr Umsatz generieren

• wie Sie so zum geschätzten Sicherheitsberater ("Trusted Security Advisor") Ihrer Kunden werden

• welches Cross- und Up-Selling-Potential in Security-Awareness-Trainings steckt

In dem ChannelPartner Live-Webinar am Mittwoch, 17. Oktober 2018, ab 11:00 Uhr wird Ihnen Mike Ritter außerdem die von Kaspersky Lab angebotenen Security-Awareness-Services live vorführen und all Ihre Fragen zum Einsatz und Vertrieb der zugehörigen Plattform beantworten.