Unter dem Motto „Sophos - Meine Perle“ sollen die Fachhandelspartner der Also Deutschland GmbH vom 1. November 2018 bis 31. März 2019 ihre Umsätze mit der Sophos Ltd. steigern, um an einen der Plätze für die dreitägige Reise nach Hamburg zu kommen.

Zahlreiche Attraktionen, ob zu Lande, im Wasser oder in der Luft warten auf die Besucher des Hamburger Hafengeburtstags, der vom 11. Mai bis zum 13. Mai 2019 bereits zum 830. Mal gefeiert wird. Mehr als 300 Schiffe - vom Großsegler, über historische Schiffe bis hin zu spektakulären Kreuzfahrt- und Einsatzschiffen – werden traditionell erwartet.

Im Aktionszeitraum zählt der gesamte Umsatz den Also-Partner mit Sophos-Produkten generieren. Dabei sind die drei Händler, die ihren Umsatz mit Sophos-Produkten im Aktionszeitraum prozentual am höchsten steigern konnten sowie die drei erfolgreichsten Neukunden mit dem höchsten Umsatz im Aktionszeitraum.

Zum Sophos-Portfolio zählen Lösungen wie Sophos Central Intercept X, ein Schutz gegen Ransomware, Sophos Central Wireless zum Schutz von WLANs, die zentral via Cloud-Konsole die gesamte IT-Security verwaltet, oder etwa die Komplettlösung Sophos Synchronized Security.

Das Anmeldeformular und nähere Informationen zum Incentive sind ab sofort unter diesem Link verfügbar. Retail- und Etail-Kunden sind von der Aktion ausgeschlossen.