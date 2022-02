channelpartner.de: 2022 haben Sie bereits das dritte Jahr hintereinander den Channel Excellence Award in der Kategorie UCC/IP-Telefonie gewonnen. Mit welchen Maßnahmen haben Sie Ihre Partner bei der Stange halten können?

Starface-CEO Florian Buzin: Gerade in den Pandemie-Zeiten war es eine echte Herausforderung, den Kontakt zu unseren Partnern zu behalten. Unsere Community hat von Präsenz-Veranstaltunen gelebt, die nun nicht mehr erlaubt waren. Wir haben deshalb über intensive Online- und Social-Media-Aktivitäten versucht, die Kontakt aufrecht zu erhalten. Dass uns das gelungen ist, belegt unser Abschneiden bei den Channel Excellence Awards - wo wir uns natürlich für jede abgegebene Stimme bedanken. Bereits auf dem Starface-Kongress im Herbst 2021 haben wir gespürt, wie sehr sich unsere Partner gefreut haben, wieder in persönlichen Kontakt mit uns zu treten. Das hat uns bewiesen, dass unsere Community die Pandemie-Phase sehr wohl überlebt hatte!

channelpartner.de: Seit dem 1. Oktober 2021 gehört auch Estos zu Ihrer Unternehmensgruppe. Welche Synergien erhoffen Sie sich aus der Zusammenarbeit mit dem CTI-Spezialisten?

Florian Buzin: Vor kurzem wurden unsere Telefonanlagen von Estos zertifiziert und nun kann unsere UCC-Plattform zuammen mit mit den ProCall Enterprise Softphones eingesetzt werden. Damit sind wir in der Lage, Benutzern von älteren, klassische Telefonanlagen ein attraktives Angebot zu unterbreiten. Diese Anwender können künftig eine moderne Starface- Telefonanlage einsetzen, ohne auf die gewohnten ProCall Enterprise Softphones von Estos verzichten zu müssen.

channelpartner.de: Inwieweit ist die Teamfon-Integration bei Ihnen fortgeschritten?

Buzin: Wir arbeiten kontinuierlich an der TeamFon-Integration und konzentrieren uns derzeit dabei vor allem auf die WhiteLabel-Lösung. Diese versetzt uns in die Lage, dem Markt eine Multimandanten-fähige Cloud-Lösung zur Verfügung zu stellen, die der Kunde unter eigenem Label betreiben kann. In diesem Bereich spüren wir derzeit eine steigende Nachfrage.

channelpartner.de: Wie war das Feedback Ihrer Vertriebspartner auf den Launch Ihrer Videomeeting-Plattform "Starfacen Neon"?

Buzin: Das Feedback war durchweg positiv. Mit der Videomeeting-Lösung "Starface Neon" haben wir sehr wohl den Zeitgeist getroffen. "Starface Neon" haben kurz nach Beginn der Corona-Pandemie gelauncht, zunächst als kostenlose Beta-Version, später als integralen Bestandteil der "Starface App". Wer unseren SIP-Trunk "Starface Connect" nutzt, kann "Starface Neon" automatisch mitnutzen. Und je mehr Benutzer die Vorzüge unserer Videomeeting-Lösung kennenlernen, desto mehr Fans bekommt diese, so unsere Erfahrung.

channelpartner.de: Im April 2021 haben Sie mit "Starface 7" ein neues Release Ihrer UCC-Plattform freigegeben. Wie hat der Markt darauf reagiert?

Buzin: "Starface 7" ist ein Meilenstein für uns. Hierfür haben wir den gesamten technischen Unterbau unserer UCC-Plattform auf den neuesten Stand gebracht und mit den aktuellen Linux- und Asterisk-Versionen CentOS 8 und Asterisk 16 versehen. Gleichzeitig haben wir die Performance, Stabilität und Sicherheit unserer Systeme erhöht, sowie alle Update-, Wartungs- und Backup-Prozesse vereinfacht. Damit sorgen wir für die Zukunftssicherheit unserer Telefonanlagen.

"Corona war ein echter Gamechanger für die UCC-Branche"