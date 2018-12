Am Donnerstag, den 31. Januar 2019, findet von 9:00 bis 16:00 Uhr in München die zweite Ausgabe der Vertriebsschulung für Systemhaus-Mitarbeiter statt. Nachdem es im ersten Teil um Kaltakquise ging, behandelt die Fortsetzung der erfolgreichen Channel Education-Reihe Aspekte wie:

Vertrieb von Managed Services

Vertrieb von Cloud-Services

Motivation der Vertriebsmitarbeiter

Optimierung von Geschäftsprozessen bei Kunden

Neue Kompetenzen für die Sales-Mitarbeiter

Neue Marketing-Ansätze

Cross- und Up-Selling

Neue Strukturen im Vertrieb

Entlohnung der Vertriebsmitarbeiter im Jahre 2020

Erstellung von attraktiven Angeboten

Moderator der "Advanced Edition" der Vertriebsschulung für Systemhaus-Mitarbeiter unter dem Motto "Mit Vertriebs-Power ins Neue Jahr 2019" ist wieder Andreas Bortoli. Der erfahrene Vertriebstrainer kennt das Systemhausgeschäft aus eigener über 30jähriger Erfahrung und ist seit Oktober 2017 wieder bei einem Systemhaus beschäftigt, bei dem SAP-Partner Neumeier.

Die Zahl der Teilnehmer an der "Advanced Edition" der Vertriebsschulung für Systemhaus-Mitarbeiter - "Mit Vertriebs-Power ins Neue Jahr 2019" - ist begrenzt, also melden Sie sich bitte noch vor Weihnachten hier dafür an. Alle angemeldeten Teilnehmer erhalten ferner die Möglichkeit, kostenlos an der Channel-Excellence-Abendgala am gleichen Tag ebenfalls in München ab 18:00 Uhr teilzunehmen.

Interessenten melden sich bitte per E-Mail bei Frau Damaris Döttling.