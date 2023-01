Der Fachkräftemangel hat im vergangenen Jahr einen neuen Höchststand erreicht. Im Juli 2022 waren rund 49,7 Prozent der Unternehmen nach Angaben des ifo-Instituts durch einen Mangel an geeigneten Arbeitskräften beeinträchtigt. Viele erhoffen sich daher von Maßnahmen wie Social Media-Recruiting neue Mitarbeiter. Dabei geht es darum, die Reichweite und die Kommunikationsmöglichkeiten von Social Media-Plattformen für die Akquise von neuem Personal zu nutzen.

Vom 12. Juni bis 9. August 2019 hat der 1. Arbeitskreis Social Media B2B zusammen mit der Hochschule Ansbach bereits 802 Unternehmen in der DACH-Region (Deutschland, Österreich, Schweiz) zu ihrer Nutzung der Social Media in ihrer B2B-Kommunikation Web-gestützt abgefragt. Demnach beschäftigten damals 60,6 Prozent der untersuchten Unternehmen weniger als 250 Personen, eine relative Mehrheit von ihnen (14,1 Prozent) war im produzierenden Sektor tätig, gefolgt von Beratungsunternehmen (12,3 Prozent), der ITK-Industrie (11,6 Prozent), der Dienstleistungsbranche (elf Prozent) und dem Handel (6,5 Prozent).

Im Sommer 2022 wurde die Untersuchung mit über 750 Unternehmen erneut durchgeführt. Etwa 500 haben ihren Sitz in Deutschland, knapp über 200 in Österreich und etwas über 80 in der Schweiz. 28 Prozent der Teilnehmer orteten sich als Marketing-Manager ein, 24 Prozent als Teil der Geschäftsführung, 20 Prozent als Bereichs- oder Abteilungsleiter, 10 Prozent als Social Media Manager, 8 Prozent als PR-Manager und 5 Prozent als Team-Manager Social Media oder sonstiger Social Media Manager.

Während 2019 die Social-Media-Nutzung in Deutschland noch von 95,7 auf 92,9 Prozent abgenommen hat, lag dieser Wert im vergangenen Jahr wieder bei 95,8 Prozent. In Österreich sind es 95,6 Prozent, in der Schweiz 94,4 Prozent.

Aufsteiger LinkedIn, Absteiger Xing

Vergangenes Jahr ist deutlich geworden, dass die meisten B2B-Unternehmen Social Media vor allem zur Kommunikation im heimischen Markt nutzen. Die globale Bedeutung der sozialen Netze hat laut Studie abgenommen. Klar wurde zudem, dass das soziale Business-Netz LinkedIn nun endgültig auch hierzulande zum Platzhirschen aufgestiegen ist und die Konkurrenten vertreiben konnte. In allen DACH-Ländern liegt LinkedIn jetzt auf Platz 1 bei der Social-Media-Nutzung, gefolgt von Facebook und Instagram.

Das Interesse an Facebook ist in Österreich und der Schweiz gestiegen, in Deutschland gefallen. Instagram schwächelt dagegen in der Schweiz, kann aber in Deutschland und Österreich aufholen. Schlusslicht ist laut Studie das soziale Netzwerk Xing. Tendenz weiter sinkend.

Die 5 wichtigsten Social Media-Kanäle in Deutschland

Auch 2019 gab es schon Bewegung in der Bewertung und in der Nutzungsintensität der wichtigsten Social Media-Kanäle durch Unternehmen in Deutschland. Während Linkedin damals schon deutlich zulegen konnte, stagnierten die Social Media-Plattformen Xing, Facebook, Youtube und Twitter.

Unternehmen nutzen Social-Media-Kanäle oft auch dazu, um neue Mitarbeiter für sich zu gewinnen. Die Bedeutung von Linkedin als Akquisitionsplattform für Fachkräfte wächst weiter, wohingegen HR-Aktivitäten unter Facebook und Xing heruntergefahren werden. Twitter wird vorwiegend von Meinungsbildnern, also von Journalisten und Politikern verwendet. Instagram hat im Vergleich zu den Vorjahren aufgeholt. So haben die Zeilnehmer der Studie im vergangenen Jahr dort doppelt so viel Zeit investiert wie 2021.

Jacqueline Althaller, Initiatorin des 1. Arbeitskreises für Social Media B2B, kommentierte 2019 die Resultate der Erhebung: "Die Ergebnisse der 2019er Ausgabe unserer Umfrage überraschen nicht. In Zeiten von Vollbeschäftigung ist das Thema Recruiting von Fachkräften auch bei B2B-Unternehmen im Fokus der Social Media-Kommunikation angekommen. Strategische Beratungsagenturen dürften daher mit steigenden Budgets rechnen. Auch zeigen die Ergebnisse eine gewisse Unsicherheit im Markt, man setzt auf traditionelle Tools und meidet neue Social Media-Plattformen."