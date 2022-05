Nach den Tischtelefonen 6920t und 6930t aus dem Jahr 2021, erweitert Kommunikationsanbieter Mitel auch sein Sortiment an DECT-Handsets mit der 600dt-Reihe, die ebenfalls mit der antimikrobiellen Technologie BioCote ausgerüstet ist. Die robusten Mobilteile zielen besonders auf Branchen im Gesundheitsbereich, dem Gastgewerbe, der Fertigung und anderen Hygiene-kritischen Arbeitsumgebungen.

Die neuen Mitel 612dt, 622dt und 632dt kommen im robusten Design und dem typischen grauglänzenden Finish des Herstellers. Die von der britischen BioCote Limited hergestellte silberbasierte Beschichtung zeigte bei Tests, dass sie das Wachstum bestimmter Viren und Bakterien auf der Oberfläche des Telefons um bis zu 99,9 Prozent hemmen kann. Die Wirkung bleibt unter Standard-Betriebsbedingungen über die gesamte Lebensdauer des Geräts erhalten, verspricht Mitel.

Integrierte Sicherheit und verbesserte Zuverlässigkeit

Um die Daten einer Organisation und die Privatsphäre der Nutzer wirksam zu schützen, wurde die Sicherheit in Form von fortschrittlichen DECT-Sicherheitsstandards, geschützter Signalisierung und Sprachverschlüsselung in das Herzstück der neuen 600dt-Serie integriert. Zudem müssen die DECT-Handsets für den Einsatz in Mitels SIP-DECT-Multicellular-Lösung sicher authentifiziert werden.

Mitel-Geräte nutzen eine DECT-Technologie, die in einem eigenen Frequenzband arbeitet, wodurch sie vor Netzstörungen geschützt sind und eine zuverlässigere Verbindung zu den Basisstationen ermöglichen. Dadurch eignen sich die 600dt-Mobilteile für Umgebungen wie Krankenhäuser und Arztpraxen und tragen dazu bei, dass Mitarbeitende überall und jederzeit miteinander telefonieren können.

"Wir konzentrieren unsere Produktinnovationen darauf, die Bedürfnisse unserer Kunden in verschiedenen Branchen - vom Gesundheitswesen über den Einzelhandel bis hin zum Gastgewerbe - bestmöglich zu erfüllen", erklärt Al Hurren, Executive Vice President of Engineering and Operations bei Mitel. "Im Rahmen dieser Strategie hat Mitel im vergangenen Jahr IP-Business-Telefone mit antimikrobiell geschützten Kunststoffen auf den Markt gebracht und erweitert nun sein Portfolio mit antimikrobiellen Kunststoffen um mobile DECT- Handsets für den Einsatz in sehr berührungsintensiven Umgebungen."

Weitere Informationen zur Mitel 600dt-Serie finden sich unter diesem Link.

Lesen Sie auch: IP-Telefone mit antimikrobiell versiegelten Kunststoffoberflächen