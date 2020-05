Mit Mitel MiTeam Meetings hat der kanadische TK-Anbieter Mitel eine Videokonferenzlösung entwickelt, die neben Video-, Chat- und Sprachfunktionen auch zur ortsunabhängigen Collaboration genutzt werden kann. Aufgrund der aktuellen Corona-Krise können die Mitel-Partner sowohl ihren Bestands- als auch Neukunden kostenlose Lizenzen für MiTeam Meetings für die nächsten sechs Monate anbieten.

Die Videokonferenz-Lösung setzt auf der 2017 eingeführten CloudLink-Architektur von Mitel auf, die in Deutschland in der AWS Zone Frankfurt gehostet wird. Die Plattform ermöglicht die Kommunikation zwischen zum Beispiel einer lokalen PBX (Private Branch Exchange) und einer Cloud-basierten Anwendung. Dazu wird in der Regel bei dem Kunden ein Gateway von Mitel installiert.

Mit MiTeam Meetings können die Nutzer auch Ad-hoc-Meetings erstellen und dazu registrierte oder auch Gastbenutzer einladen. Die Lösung arbeitet eng mit Mitel MiCollab zusammen. Sie lässt sich sowohl im Browser nutzen sowie als Anwendung unter Windows 10 installieren. Nutzer erhalten einen virtuellen Meetingraum, in dem sie mit Kollegen zusammenarbeiten können. Dieser Raum steht ihnen auch nach Meetings weiter zur Verfügung, um etwa auf aufgezeichnete Notizen zuzugreifen, gemeinsam genutzte Dokumente durchzusehen oder um eine neue Besprechung zu starten.

"Durch die Möglichkeit, reibungslos zusammenzuarbeiten, steht Unternehmen das wichtigste Werkzeug für eine effektive Teamarbeit zur Verfügung", kommentiert Tarun Loomba, Chief Product Officer bei Mitel. Die neue Lösung verbessere das Meeting-Erlebnis und steigere die Produktivität der Mitarbeiter.