Die Mitel Networks Corporation hat TK-Profi David Silke zum Vice President of International Marketing ernannt. Silke wird in den EMEA- und APAC-Märkten tätig sein und neue strategische Kundenbindungsprogramme entwickeln. Er soll eng mit den anderen Mitgliedern des Führungsteams zusammenarbeiten, um die Marktanteile bei Kunden die in die Cloud wechseln zu gewinnen.

In seiner neuen Position kann David Silke auf 22 Jahre Branchenerfahrung zurückgreifen. Er wechselt von Juniper Networks, wo er fünf Jahre Verantwortung, zuletzt für die globalen Marketing-Kampagnen, übernahm. Zuvor leitete er Kampagnen in EMEA und APAC bei Unternehmen wie Brocade und Nortel, wo er 1996 die Kommunikationsbranche kennenlernte.

"David Silkes Erfahrungsschatz ist ein echtes Plus, um unsere Position als Marktführer in EMEA zu festigen und unser APAC-Geschäft auszubauen", erklärt Jeremy Butt, SVP International bei Mitel. "Er versteht es hervorragend, 360-Grad-Business-Strategien im Marketing umzusetzen und die Bedürfnisse der Sales-Teams im Auge zu behalten. Zudem hat er ein gutes Verständnis unserer Strategie und der Bedürfnisse unserer Kunden beim Umzug in die Cloud. Er passt perfekt in unser Leadership-Team für das internationale Geschäft."

"Die Nachfrage nach Cloud-fähigen Kommunikations- und Kollaborationslösungen ist immens, da sie gleichzeitig die Produktivität erhöhen und Kosten senken können. Mitel ist in einer wirklich starken Position, um seinen Kunden zu helfen, das optimale Ergebnis zu erzielen. Marketing spielt dabei eine zentrale Rolle, um das Wachstum von Mitel voranzutreiben und den langfristigen Erfolg des Unternehmens zu sichern", sagt David Silke, VP International Marketing bei Mitel.

