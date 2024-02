Mitel hat die Vertriebsregion DACH geschaffen und Christian Jessel als Head of DACH die Verantwortung dafür übertragen. Jessel kam mit dem Verkauf von Unify durch Atos an Mitel, der im Oktober 2023 abgeschlossen wurde, zu Mitel. Bei Unify hatte er in den vergangenen 12 Jahren unterschiedliche Führungspositionen inne, zuletzt als Head of Central Europe. Seine Karriere begann Jessel bei Fujitsu und setzte sie dann bei Siemens Enterprise Communications fort, bevor er zu Unify kam.

"Ich freue mich sehr, zu einem für das Unternehmen so entscheidenden Zeitpunkt zum Führungsteam von Mitel dazuzustoßen", sagt Jessel. "Mitel hat bereits eine führende Rolle in diesem Markt inne, sowohl über direkte als auch indirekte Vertriebskanäle. Das ermöglicht uns, besser auf die Bedürfnisse unserer Kunden und Partner einzugehen und maßgeschneiderte Lösungen für sie anzubieten."

Das Führungsteam um Christian Jessel

Bei seinen Aufgaben wird Christian Jessel von einem erweiterten Führungsteam unterstützt. Dem gehören unter anderem Andreas Koss (Head of Direct Sales Germany), Thomas Schmieske (Head of Indirect Sales Germany) sowie Drazen-Ivan Andjelic (Head of Sales Alpine Direct & Indirect) an.

Mit seinem Team will Jessel die Marktposition stärken und arbeitet an neuen Programmen und Verbesserungen für alle Produkte und Dienstleistungen. "Nach der Übernahme von Unify haben wir unser Serviceangebot gestärkt, unsere globale Reichweite ausgebaut und unser Lösungsportfolio verbessert, wodurch wir unsere Rolle als ein weltweit führender Anbieter von Unified-Communications-Lösungen gefestigt haben", sagt Tarun Loomba, President und Chief Executive Officer von Mitel.

"Wir haben ehrgeizige Pläne, diese Dynamik weiter beizubehalten, indem wir das organische Wachstum bei unseren Kunden im SMB- und Enterprise Bereich vorantreiben und in ausgewählte vertikale Bereiche expandieren", verrät Loomba. Die DACH-Region sei ein Schlüsselmarkt für diese Wachstumspläne.

