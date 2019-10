Mitel, ein weltweit agierender Anbieter von UCC-Systemen mit Hauptsitz in Ottawa, hat heute Mary T. McDowell zum neuen President und Chief Executive Officer ernannt. McDowell verfügt über reichlich Erfahrung in der Kommunikations- und Technologiebranche und gilt als erfolgreiche Wachstums-Managerin.

Zuletzt war McDowell CEO und Vorstandsmitglied bei Polycom, wo sie das Unternehmen dank strategischer Transformation des Geschäftsmodells innerhalb von knapp zwei Jahren zu mehr Umsatz und einem erfolgreichen Verkauf an Plantronics im Jahr 2018 führen konnte.

Weitere nennenswerte Stationen waren ihre Tätigkeit von 2004 bis 2012 bei Nokia, wo sie zuletzt als EVP Verantwortung trug. Ihre Karriere startete McDowell 1986 bei Compaq, wo sie in verschiedenen führenden Rollen und über die Übernahme durch HP hinaus bis 2003 wirkte.

Global erfahrene Managerin

„Ich bin sehr stolz auf das, was das Team von Mitel in unserer gemeinsamen Zeit durch eine einmalige Kombination aus Leidenschaft, Engagement und Innovation erreicht hat“, so Ex-President und -CEO Rich McBee. „Mitel ist in einer guten Position, um die Entwicklung des Markts in die Cloud voranzubringen - und Mary verfügt über die fundierte Technologiekompetenz, die für die Führung des Unternehmens erforderlich ist. Die Zukunft von Mitel ist vielversprechend und ich freue mich darauf, den weiteren erfolgreichen Weg zu verfolgen.“

„Mitel kann auf eine umfassende Innovationsgeschichte zurückblicken“, sagt Mary T. McDowell, ab sofort President und CEO des Unternehmens. „Als bewährte Marke besitzt Mitel die einzigartige Fähigkeit, Kunden auf dem gesamten Weg in die Cloud zu unterstützen. Ich bin von den vor uns liegenden Chancen begeistert und freue mich darauf, eng mit dem erfahrenen Team und Partner-Netzwerk von Mitel zusammenzuarbeiten, um weiterhin Lösungen anzubieten, die die Kommunikation und Zusammenarbeit für unsere Kunden noch reibungsloser gestalten.“