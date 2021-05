Mitel-Partner sollen dabei den "Lebenszyklus ihrer Kundenkommunikation" selbst bestimmen und die Cloud-Einführung beschleunigen können. Entwickelt wurde das Programm auf Basis umfangreicher Recherchen und Feedbacks. Es integriert neue Ressourcen, Schulungen, Tools und Incentives mit Zielrichtung Cloud-Lösungen.

Vor allem diejenigen Partner, die sich dauerhaft um die gesamte Kommunikation ihrer Kunden kümmern, sollen angesprochen werden. Vertrieblich und technisch versierte Partner bieten Kunden einen echten Mehrwert, daher werden erweiterte Programmpunkte und Auszeichnungen für Partner eingeführt, um über die Mindestzertifizierung hinausgehende Kompetenzen zu erreichen.

Mithilfe der neuen Customer Lifecycle Engagement-Zertifizierung werde das Kundenmanagement während des gesamten Lebenszyklus unterstützt. Die Qualifikation konzentriert sich auf Software-Assurance (SWA)-Erneuerungen, Kundenbindungsmaßnahmen und die Unterstützung bei Modernisierungsinitiativen. Damit soll sichergestellt werden, dass Unternehmen die neuesten Versionen und Features nutzen oder etwa bei der Migration zu Cloud- oder Abonnements begleitet werden. Das Angebot steht voraussichtlich ab der zweiten Jahreshälfte 2021 zur Verfügung.

Cloud-Migration im Vordergrund

Mit Performance-Punkten will Mitel zudem Partner für Sales-Erfolge in den Bereichen Cloud und Abo-Dienste honorieren. Noch in diesem Jahr plant Mitel in mehreren Ländern die Einführung des „Partner Managed Wholesale“-Modells für Vertriebspartner, die damit die vollständige Kontrolle über die Kundenbeziehung sowie alle Vertragsinhalte erhalten.

Damit will Mitel den „Partner-First“-Gedanken sowie den Wert, den kompetente Partner für Nutzer im gesamten Kommunikationsbereich erbringen unterstreichen. Nach einer intensiven Partnerumfrage sind dazu in Kürze die persönlichen Gespräche mit den Partnern geplant, erklärt der kanadische Hersteller.

Weitere Neuheiten für Partner geplant

Für das Gesamtjahr 2021 plant Mitel weitere Investitionen – wie beispielsweise optimierte Tools für die Angebotserstellung und eine Erweiterung des globalen Partner Interaction Centers (PIC) sowie der Programm-Support-Teams von Mitel. Nicht zuletzt sollen in diesem Sommer einzigartige neue Marketing-Programme vorgestellt werden.

„Im letzten Jahr hat sich die Art und Weise, wie wir arbeiten, dramatisch verändert und unsere Partner haben diesen Wandel eng begleitet“, erklärt Markus Henk, Geschäftsführer der Mitel Deutschland GmbH. „Durch ihr Verständnis des Geschäfts jedes Kunden und mit Hilfe der Technologie von Mitel haben sie die Geschäftskontinuität für unzählige Kunden sichergestellt.“

„Da die Definition des Arbeitsplatzes in Unternehmen immer individueller wird, sind die Fachkenntnisse und Einblicke, die unsere Partner-Community mitbringt, für den Erfolg unserer Kunden wichtiger denn je“, so Henk weiter. „Mit den fortlaufenden Investitionen, um unserem globalen Partnerprogramm mehr Wert zu verleihen, möchte Mitel seinen Partnern helfen, ihre Kundenbeziehungen weiter zu stärken und es ihnen erleichtern, ihren Umsatz zu maximieren und ihr Geschäft auszubauen.“