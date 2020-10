Von Touchscreens wird einiges erwartet, zum Beispiel dass sie auf Berührungen flüssig reagieren, dass sie einiges aushalten können, die Darstellung nicht spiegelt und auch bei Lichteinfluss gut erkennbar ist. Die 17- und 24-Zoll-Monitore der Philips B-Line haben daher ein SmoothTouch Display mit projiziert-kapazitiver 10-Punkt-Touch-Technologie integriert.

Zur Robustheit spendierte Philips ein Glas-Overlay mit Kratzschutz bis zu 7H sowie einen IP65 zertifizierten Schutz vor Spritzern und Staub auf der Vorderseite. Gerade im Einzelhandel, in Supermärkten, der Logistik oder im Gastgewerbe sei Robustheit wichtig, so MMD.

„Touchscreens haben sich in der heutigen technologiegetriebenen Welt endgültig durchgesetzt“, erklärt César Acosta, Produktmanager in Europa bei MMD Monitors & Displays. „Wohin man auch schaut, ob im Einzelhandel, im Logistiksektor, im Gastgewerbe, in der Bildung oder im Gesundheitswesen: Überall sieht man auf Touch-Technologie basierende Geräte im Einsatz.“

Flexibel und produktiv arbeiten

Für eine optimale Darstellung verfügt der Touchscreen über eine antireflektierende Beschichtung, die kristallklare, farbgenaue Bilder garantiert - selbst bei direkt auf den Monitor strahlendem Licht, bewirbt MMD die Neuzugänge. Zudem sorgt SmartContrast für die automatische Anpassung von Farben und Hintergrundbeleuchtung, um präzise Details, ein sattes Schwarz und realistische Farben darstellen zu können.

Beide neuen Philips Monitore kommen mit HDMI- und DisplayPort-Anschluss, zwei USB 3.1-Ports für den Datentransfer und einem passiven Stylus-Stift. Der stufenlos höhenverstellbare und neigbare Philips SmartStand mit Z-Typ-Struktur, Faltoption sowie VESA-Halterung erlaubt ergonomisches Arbeiten. Ebenso der LowBlue-Modus zur Reduzierung des Blaulichtanteils sowie die Flicker-Free-Technologie, die beide der vorzeitigen Ermüdung der Augen vorbeugen sollen.

Zukunftsmarkt Touchscreen

„Der globale Markt für Touchscreen-Displays wird in den nächsten sieben Jahren um schätzungsweise 7,5 Prozent wachsen und bis 2027 100,2 Milliarden US-Dollar erreichen“, ergänzt Acosta. „Für diesen Bedarf wollen wir perfekt funktionierende Touch-Monitore zur Verfügung stellen, die selbst den höchsten Anforderungen unserer Kunden gerecht werden.“

Neben den neuen Modellen kündigt MMD zudem ständerlose Versionen der bereits eingeführten Touch-Displays 242B9T, 222B9T, 172B9T und 162B9T an. Ein Vorteil für die Umwelt wie für Nutzer einer VESA-Halterung, da der nicht erforderliche Ständer weder bezahlt noch ungenutzt verschrottet werden muss.

Der Philips 172B9TL mit einer Auflösung von 1280x1024 Pixel und der Philips 242B9TL mit 1920x1080 Pixel Display sind ab sofort für 369 Euro beziehungsweise 399 Euro (UVP inkl. Steuer) verfügbar.