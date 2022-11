Zur kreativen Arbeit gehört nicht zuletzt ein leistungsstarker Monitor, der eine exzellente Darstellung, effizienzsteigernde Features und zahlreiche Anschlussoptionen besitzt. Für diese Zielgruppe präsentiert Lizenznehmer MMD, eine Tochter des chinesischen TPV-Konzerns, den 4K-Mini-LED-Thunderbolt-4-Monitor Philips 27B1U7903.

Als Besonderheiten an diesem eleganten Modell hebt die Amsterdamer Europazentrale, neben den technischen Werten und der Anschlussvielfalt, die herausragende Bildleistung und das Ein-Kabel-Docking aus. Der 27B1U7903 ist der erste Philips Monitor mit Thunderbolt-4-Technologie. Er ist mit nachhaltigen Materialien gefertigt und kommt in einer umweltfreundlichen recycelbaren Verpackung.

Performance, Detailtreue und Farbpräzision

Für professionelle Anwender wie Kameraleute, Coloristen, Fotografen und Grafikdesigner, die auf eine sehr hohe Farbgenauigkeit und Detailtreue angewiesen sind, bietet der Philips 27B1U7903 mit der UltraClear-4K-Auflösung eine Präzision, die CAD- und 3D-Grafikanwendungen erfordern. Die IPS-Technologie besticht durch weite Blickwinkel von 178 Grad in alle Richtungen und moderner Mini-LED-Hintergrundbeleuchtung.

Der Monitor ist VESA DisplayHDR 1400 zertifiziert und kann somit eine Spitzenhelligkeit von bis zu 1.400 Nits darstellen. Dazu kommt ein deutlich höherer Kontrastumfang bei 1,07 Milliarden Farben, was laut Hersteller für bisher ungesehene Details und Nuancen sorgt. Eine weitere Optimierung der Darstellungsqualität ist Quantum Dot, eine innovative Halbleiter-Nanokristalltechnologie, die Licht in bestimmten Wellenlängen emittiert, um lebendige, dynamische Farben zu erzeugen. Zero Bright Dot eliminiert LCD-Hellpunktdefekte und SmartUniformity sorgt für eine gleichmäßige Helligkeit über das gesamte Display. Ein Delta-E-Wert unter Eins zeugt von höchster Farbgenauigkeit und schützt vor Farbunterschieden bei der Nutzung mehrerer Displays.

Ein weiteres Highlight des Philips 27B1U7903 ist das USB 4-kompatible Thunderbolt 4-Protokoll. Es verspricht schnelle Datenübertragung mit bis zu 32 Gbps über ein einziges Kabel, 4K-Entertainment auf mehreren Screens, die einfache, leistungsstarke Verkettung für Multi-Monitor-Setups und erhöhte Sicherheit gegen Thunderspy-Angriffe. Dazu kommen beeindruckende 90-Watt "Power on Delivery" zum Aufladen oder Betreiben von Notebooks und Co.

Ergonomie im Fokus

Nicht zuletzt bringt der Philips 27B1U7903 eine Vielzahl ergonomischer und nachhaltiger Features mit, etwa den PowerSensor, der automatisch die Bildschirmhelligkeit reduziert, wenn sich der Benutzer vom Schreibtisch entfernt und so Energieeinsparungen von bis zu 80 Prozent ermöglicht. Über die SmartErgoBase mit Pivot-Funktion lässt sich der Monitor drehen, neigen und in der Höhe verstellen. Das vierseitig rahmenlose Design sowie ein integriertes Kabelmanagement sorgen für einen schlanken, aufgeräumten Gesamtauftritt.

"Der Philips 27B1U7903 ist vollgepackt mit hochmodernen, performancesteigernden Funktionen und damit die ideale Wahl für alle Beschäftigten in kreativen Berufen", so Xeni Bairaktari, Global Marketing Lead und Senior Brand Manager EU bei MMD Monitors & Displays. "Er liefert nicht nur atemberaubende Bilder mit extremer Farbgenauigkeit und Liebe zum Detail, sondern auch die Geschwindigkeit, Leistung und Einfachheit der Thunderbolt-4-Technologie."

Preis und Verfügbarkeit

Der Philips 27B1U7903 ist ab sofort für 1.299 Euro unverbindliche Preisempfehlung inklusive Mehrwertsteuer erhältlich. Weitere Informationen und technische Details zum neuen Monitor gibt es unter diesem Link.