Neben dem Hybrid-USB-Anschluss und einer Webcam versorgt die Neuvorstellung von MMD auch angeschlossene USB-C Devices mit Ladestrom bis zu 100 Watt. Der Philips 243B1JH kann zudem USB-C- und USB-A-Docking über das beiliegende „Dual-Mesh-Kabel“ und Video per Daisy-Chain über DisplayPort übertragen, Ethernet weitergeben und hat einen internen Hub.

Das erweiterte USB-Docking sorgt so für einfache und übersichtliche Verbindungen auf dem Schreibtisch. Mit der Anschlussvielfalt des Philips 243B1JH können Laptops, Tablets oder sogar Smartphones direkt über den Monitor aufgeladen werden. Weiterhin stehen ein RJ-45-Ausgang für eine sichere Verbindung zum Netzwerk und ein DisplayPort-Ausgang für weitere hochauflösende Displays ohne lästiges Kabelgewirr zur Verfügung.

Ergonomisch, leistungsstark und sicher

Der Philips 243B1JH besitzt ein Full-HD-IPS-Panel für gestochen scharfe Darstellungen mit lebendigen Farben und hoher Farbgenauigkeit bis zu einem Betrachtungswinkel von 178 Grad. Damit sehen auch mehrere Personen aus unterschiedlichen Blickwinkeln dieselbe Darstellung. Zum Schutz vor einem vorzeitigen Ermüden der Augen ist das TÜV-zertifizierte Modell mit dem Philips LowBlue-Modus und der Flicker-Free-Technologie ausgestattet.

Für Nutzer der Windows Hello-Gesichtserkennung steht eine hochentwickelte Pop-up-Webcam zur Verfügung, mit der man sich in weniger als zwei Sekunden an aktuellen Windows Geräten anmelden könne, so der Hersteller. Wer die Kamera nicht braucht oder sein Gesicht nicht scannen lassen möchte, kann zur Sicherheit die Kamera einfach per Fingerdruck in das Gehäuse schieben.

Als Monitore der B-Serie erfüllt auch der Philips 243B1JH eine Vielzahl von Umweltstandards und ist mit EnergyStar 8.0, EPEAT, TCO Certified Edge und RoHS zertifiziert. Der eingebaute PowerSensor erkennt, ob jemand vor dem Bildschirm sitzt und reguliert automatisch die Helligkeit des Displays. Zusätzlich passt der LightSensor die Helligkeit des Monitors an die Lichtverhältnisse im Raum an, was zusammen zu einer längeren Lebensdauer des Geräts und einer Energieeinsparung von bis zu 80 Prozent führen kann.

Der Philips 243B1JH ist ab sofort zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 419 Euro inklusive Steuer im Handel und der Distribution erhältlich.