Die TPV-Tochter MMD Monitors & Displays B.V. setzt als Markenlizenzpartner für Philips Monitore auf die Expertise der Api Computerhandels GmbH. Der nordrhein-westfälische IT-Distributor aus Baesweiler gilt als ausgewiesener Channel-Spezialist für kleine und mittlere Unternehmen, mit dessen Hilfe der Hersteller seine Marktanteile weiter ausbauen möchte.

Flexibilät und Erfahrung

MMD bietet ein breites Portfolio an Philips Monitoren für die Anforderungen kleiner und mittlerer Unternehmen. Von einfachen, erschwinglichen Displays über komfortabel ausgestattete SuperWide-Monitore mit USB-C-Docking, Webcam und Gesichtserkennung bis hin zu "grünen" Displays und Touchscreen-Modellen für den Einsatz am POS oder an Terminals.

Als Gründe für die Partnerschaft werden unter anderem die langjährige Api-Erfahrungen im Display-Business, die Flexibilität des Distributors bei Einkauf, Vertrieb und Logistik sowie die Fokussierung auf den SMB-Channel angeführt. Für MMD passt die Api-Klientel perfekt zum geplanten Ausbau der Marktanteile in diesem Segment. Zudem hat Api die MMD-Schwestermarke AOC schon seit Jahren mit Erfolg im Angebot.

"Diese Partnerschaft ist für uns von großer Bedeutung", betont Lutz Hardge, Regional Sales Director Deutschland und Österreich bei MMD Monitors & Displays. "Als SMB-Channel-Spezialist wird uns Api mit einem starken Vertriebsteam darin unterstützen, unsere Marktanteile in diesem wichtigen Segment weiter auszubauen. Wir freuen uns auf die zukünftig erweiterte Zusammenarbeit."

"Mit dieser Erweiterung unseres Portfolios können wir unseren Resellern eine noch größere Auswahl an hochwertigen Markendisplays anbieten", sagt Einkaufsleiter Andreas Printz von Api. "Als erfahrener Distributor ist es unser Anspruch, neben schnellen Lieferzeiten auch mit hoher Produktvielfalt zu punkten. Wir gehen davon aus, dass dies hier ebenso erfolgreich werden wird, wie bei den Monitoren der TPV-Tochter AOC."