Markenlizenznehmer MMD Monitors & Displays B.V. präsentiert den Philips 222B9T, einen kleinen 21,5-Zoll-Monitor mit SmoothTouch-Technik. Bei dieser projiziert-kapazitiven 10-Punkt-Touch-Technologie kann auf dem Bildschirm beispielsweise mit zehn Fingern getippt oder dieser von mehreren Personen bei Projekten oder Spielen gleichzeitig genutzt werden.

Der für den intensiven Einsatz in den unterschiedlichsten Umgebungen beworbene Monitor ist dafür nach IP54 gegen Spritzwasser und Staub geschützt. Für das Full-HD-Display verspricht MMD scharfe Details, optimierte Helligkeit und leuchtende Farben für eine naturgetreue Darstellung. Dafür passt Philips SmartContrast Farben und Hintergrundbeleuchtung automatisch an, um so bestmögliche Bilder darstellen zu können.

Der Philips 222B9T sei mit Blick auf den Bedienkomfort entwickelt worden, erklärt der Hersteller. Mit einer Blendschutz-Beschichtung, dem LowBlue-Modus und der Flicker-Free-Technologie soll der User optimale Bedingungen erhalten. Dazu kommt der SmartStand, der mit seiner Z-Struktur das Display hebt, senkt und neigt wie gerade gebraucht wird.

Zahlreiche analoge und digitale Anschlussmöglichkeiten lassen unterschiedliche Signalquellen zu. Neben VGA, DVI-D, DisplayPort 1.2 und HDMI 1.4, kann der Philips 222B9T auch mit Audio-Ein- und Ausgängen, Lautsprechern und zwei USB 3.1 Ports für hohe Übertragungsgeschwindigkeit dienen. Der Economy-Modus kümmert sich um einen konstant niedrigen Stromverbrauch.

Der Philips 222B9T Touchscreen-Monitor ist ab sofort und zu einer Preisempfehlung von UVP von 269 Euro im Handel erhältlich.