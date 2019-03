Mobilcom-Debitel und Freenet Digital haben ein Pilotprojekt gestartet, um zukünftige Chancen der Vermarktung von Online-Produkten am POS im Rahmen der Omnichannel-Strategie des Mobilfunkanbieters zu testen. Im Rahmen der Kooperation wird die Vermarktung des Freenet Digital Produktes "Ojom" am PoS der Mobilcom-Debitel in insgesamt zehn Shops getestet. Ojom ist ein Online-Kiosk für ausgewählte Online-Dienste und Apps. Ojom bietet die Möglichkeit, beim Kauf mehrerer kostenpflichtiger Online-Dienste diese mit einem rabattierten Vorteil zu erwerben. Diesen Vorteil gab es bislang nur online.

Im Rahmen des Projekts "Ojom One Omnichannel" findet sich nun in ausgewählten Test-Shops eine selbstentwickelte "Ojom-Wall", die einem großen Puzzle gleicht. In ihrem Zentrum befinden sich die für den Kunden wählbaren Pakete "Small" (S), "Medium" (M) und "Large" (L). Darum gruppiert sind die Puzzleteile, die die auswählbaren Dienste und Apps präsentieren.

Gemeinsam mit dem Kunden identifizieren die Mitarbeiter im Shop, das für den Kunden passende Paket und die darin enthaltenen Dienste mit dem entsprechenden Spar-Vorteil. Besonderes Augenmerk wird dabei auf die Beratungsleistung zum effektiven Nutzen der Dienste im Alltag - insbesondere für "Nicht-Digital-Natives" gelegt. Im Anschluss daran werden die ausgewählten Dienste für den Kunden im Ojom Shop System reserviert und der Kunde erhält einen Code Karte für sein personalisiertes digitales Dienste-Paket. Der Kunde kann dann digital via Smartphone oder Computer sein Ojom-Paket endgültig erwerben.

Pilotlösung für den gesamten Konzern

Das Pilotprojekt soll sowohl für die Mobilcom-Debitel Shop GmbH als auch für die Freenet Digital neue Perspektiven für die Omnichannel Strategie schaffen. Geht es der Mobilcom-Debitel Shop GmbH um Erfahrungen im stationären PoS-Vertrieb eines rein digitalen Produkts, so erweitert Freenet Digital ihre Customer-Experience im Bereich der Produktentwicklung durch gesammelte Erfahrungen, welche Dienste im stationären Handel besonders gefragt sind.

Mit Ojom One Omnichannel werden die Shops der Mobilcom-Debitel in die Lage versetzt, digitale Produkte und Dienste zu verkaufen. Erstmals transportiert die Freenet AG durch das Pilotprojekt das vollständig digitalisierte Produkt der Freenet Digital "Ojom" in die Mobilcom-Debitel Retail-Welt. Dabei werden die Kernkompetenzen beider Unternehmen und Vertriebswege vereint: Beratung und die haptische Erfahrung am PoS sowie die freie Individualisierung des Produktes vor Kaufabschluss auf dem privaten, digitalen Device. Das schafft eine direkte und emotional-haptische Verbindung über das Produkt zwischen beiden Welten.

"Im Rahmen unserer Omnichannel Strategie sammeln wir mit dem Ojom-Projekt wertvolle Erfahrungen darüber, wie sich ein reines Online-Produkt auch im stationären Handel verkaufen lässt", erklärt Jochen Otterbach, Geschäftsführer der Mobilcom-Debitel Shop GmbH, und ergänzt: "Das schärft das Verständnis für die Transformation digitaler Inhalte in das tägliche Verkaufsgeschäft am PoS. Digitalisierung und die Omnichannel Vertriebsstrategie wird bei uns nicht nur prozessual, sondern immer auch als echte Beratungsleistung mit dem Kunden im Mittelpunkt gedacht."

Ojom One Omnichannel ist in zehn ausgewählten Testshops verfügbar.

