Das neue Shopdesign von Mobilcom-Debitel überzeugt in Fachkreisen: Die Jury des German Design Award 2018 würdigte die neuen Digital-Lifestyle-Stores der Mobilfunkkette mit einem Preis in der Kategorie "Exzellentes Kommunikationsdesign Retail Architektur". Vor allem das modulare und flexibel einsetzbare Möbelkonzept im Zusammenspiel mit einer klaren Formsprache und den interaktiven Elementen hat es den Design-Fachleuten angetan. Das Shopkonzept aus der Feder des dänischen Designbüros Briq Group wird nach vier Pilotstores in Düsseldorf, München, Straubing und Berlin im kommenden Jahr auf weitere Mobilcom-Debitel Shops zugeschnitten.

"Wir haben schon in der Vergangenheit oftmals neue Möbelkonzepte eingeführt, um unseren Shops ein Facelift zu verpassen. Der neue Digital-Lifestyle-Store von Briq ist dagegen radikal, disruptiv und eine Revolution für unsere Marke", sagt Susanne Boldt, Leiterin Handels- und Shoppermarketing bei der Mobilcom-Debitel GmbH. "Für das Konzept und vor allem die Umsetzung war viel Mut und Überzeugungsarbeit notwendig, denn es hat unseren Auftritt am Point of Sale grundlegend verändert. Daher freut mich die Auszeichnung besonders, denn sie ist der Lohn für diesen Mut", ergänzt Boldt.

"Bei unseren Entwürfen durften wir Neues wagen, bekamen aber zudem den klaren Auftrag, dass unser Konzept auch auf mittleren und kleinen Ladenflächen funktioniert. Das war herausfordernd und reizvoll, denn für große Flagship-Stores zu konzipieren ist deutlich einfacher", sagt Peter Bur Andersen, Partner Briq Group.

Pilotshops mit höherem Umsatz

Die Store-Front der Digital-Lifestyle-Shops von Mobilcom-Debitel ist transparent und offen, so dass der Kunde den Raum auch außerhalb des Geschäfts schnell erkennen kann. Die Produktwand besteht aus einer flexiblen und einfach zu justierenden Würfelstruktur, die in Weißtönen und aus natürlichen Materialien gefertigt ist. In den inspirierenden Modulen werden Themenwelten eingesetzt und Produktlinien präsentiert. Die Module sind in dunklen Blautönen gehalten und verfügen über eine abgedunkelte, fast "theatralische" Lichteinstellung, die den Verbraucher dazu einlädt, die Produkte anzufassen und auszuprobieren. Schließlich dient ein langer Holztisch als Herzstück des Ladengeschäfts. Der Tisch schafft einen offenen Raum für die Interaktion zwischen Kunden und Verkaufspersonal und beseitigt die durch einen herkömmlichen Tresen geschaffene Barriere. Dort können die Kunden sitzen und die Produkte erleben oder mit den Mitarbeitern von Mobilcom-Debitel das Verkaufsgespräch führen.

Seit Eröffnung des ersten Stores im neuen Design in München konnte Mobilcom-Debitel sowohl höhere Umsätze und vor allem eine höhere Verweildauer der Kunden messen. Zudem wurde das neue Arbeitsumfeld von den Mitarbeitern als deutlich angenehmer bewertet. Bisher gibt es in München, Düsseldorf, Straubing und Berlin die neuen Digital-Lifestyle-Stores von Mobilcom-Debitel. Im Laufe des kommenden Jahres sollen weitere Standorte gemäß dem neuen Design umgebaut werden. (mh)

Lesetipp: Mobilcom-Debitel vor dem Umbruch